Piast Gliwice - Radomiak to jeden z kilku niedzielnych meczów 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Emocji nie powinno zabraknąć. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z wydarzenia.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast Gliwice – Radomiak, gdzie oglądać?

Piast Gliwice i Radomiak, to ekipy, które dzieli w tabeli różnica dwóch oczek. Niebiesko-czerwoni są od dwóch spotkań bez zwycięstwa. Z kolei zespół z Radomia nie wygrał od czterech meczów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gliwiczanie przystąpią do niedzielnej batalii po porażce z Lechią Gdańsk (1:3). Biało-zieloni nie dali żadnych szans Piastowi. Radomiak natomiast ostatnio dzielił się punktami z Lechem Poznań (2:2) i Puszczą Niepołomice (2:2).

Piast Gliwice – Radomiak, transmisja w TV

Niedzielna potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i to na dwóch antenach. Transmisja ze spotkania Piast Gliwice – Radomiak dostępna będzie na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360. Mecz zacznie się o godzinie 12:15 i skomentują go Michał Mitrut i Rafał Nahorny.

Voucher od Fortuny – 3 miesiące dostępu do CANAL+ za darmo

Przy okazji niedzielnego spotkania można odebrać darmowy voucher na 90 dni dostępu do usługi CANAL+ online, za pośrednictwem której można między innymi wszystkie mecze Ekstraklasy i Ligi Mistrzów. Oferta Fortuny dotyczy pakietu Super Sport o wartości 210 zł. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby odebrać specjalny kod.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając przedstawione wyżej warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona . O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Piast Gliwice – Radomiak, transmisja online

Dostęp do usługi streamingowej CANAL+ można wykupić także samodzielnie. Korzystanie z niej jest bardzo komfortowe, bo dostępne nie tylko na Smart TV, ale też urządzenia mobilne. Aktualnie jest promocja, dzięki której pakiet Super Sport jest w cenie 65 zł przy zobowiązaniu rocznym. Dzięki usłudze można uzyskać dostęp nie tylko do spotkań PKO BP Ekstraklasy, ale również La Liga, Premier League czy Ligi Mistrzów.

Piast Gliwice – Radomiak, sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Piasta

wygraną Radomiaka

remisem wygraną Piasta

wygraną Radomiaka

remisem 0 Votes

Piast Gliwice – Radomiak, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Piasta kształtuje się na poziomie 2.40.

Piast Gliwice Radomiak 2.40 2.90 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2025 09:10 .

Gdzie obejrzeć mecz Piast – Radomiak? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360 oraz na platformie streamingowej CANAL+. Kiedy odbędzie się mecz Piast – Radomiak? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (4 maja) o godzinie 12:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.