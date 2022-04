PressFocus Na zdjęciu: Kamil Wilczek

Piast Gliwice – Górnik Łęczna: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę Górnik Łęczna ponownie spróbuje przerwać fatalną passę i uciec z ostatniego miejsca w tabeli – zadanie nie będzie jednak łatwe. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Piast Gliwice – Górnik Łęczna, gdzie oglądać

Piast Gliwice może mówić o sporym szczęściu. Zremisował niedawny mecz z Wisłą Kraków, choć to Biała Gwiazda wykreowała sobie znacznie więcej okazji podbramkowych. Mimo tego do sobotniego starcia gospodarze podejdą spokojnie – w końcu zmierzą się z czerwoną latarnią.

Górnik Łęczna przegrał cztery ostatnie spotkania w Ekstraklasie i może wylegitymować się najgorszą defensywą w stawce – ex aequo z Zagłębiem. Do bezpiecznej strefy drużynie brakuje już czterech punktów, więc każdy pozytywny rezultat byłby na wagę złota.

Piast Gliwice – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Mecz na stadionie Piasta obejrzysz na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Piast Gliwice – Górnik Łęczna, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również sobotniego meczu.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Piast Gliwice – Górnik Łęczna, transmisja online

Masz również możliwość oglądania sobotniego meczu w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament.

Piast Gliwice – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

W starciu z czerwoną latarnią ligi, niemal każdy rywal jest faworytem. Nie inaczej jest w przypadku Piasta Gliwice.

