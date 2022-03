Nice – PSG: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (05.03.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Paris Saint-Germain

Nice – PSG to bez wątpienia najciekawiej zapowiadające spotkanie w ramach 27. kolejki Ligue 1. W boju na Allianz Rivera faworytem będzie drużyna Mauricio Pochettino, ale gospodarze nie zamierzają tanio sprzedać skóry. W tym materiale dowiesz się, gdzie transmisja ze starcia Nice – PSG będzie dostępna w telewizji i online.

Mecz OGC Nice – PSG, gdzie oglądać

Paris Saint-Germain pewnym krokiem zmierza po kolejne mistrzostwo Francji. Aktualnie Kylian Mbappe i spółka legitymują się dorobkiem 62 punktów na koncie. Na drugim Olympique Marsylia stołeczna ekipa ma przewagę 15 oczek. Na trzeciej pozycji zadomowiło się natomiast Nice, legitymujące się dorobkiem 46 punktów.

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w styczniu w Pucharze Francji. Wówczas górą było Nice, które pokonało paryżan po serii rzutów karnych i wywalczyły awans do 1/4 finału rozgrywek. Do sobotniej potyczki w lepszych nastrojach do spotkania podejdzie PSG, które ostatnio pokonało St. Etienne (3:1).

Mecz OGC Nice – PSG, transmisja TV

Spotkanie Nice – PSG będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja ze spotkania na Allianz Rivera będzie dostępna na antenach Canal+ Sport 2 i Eleven Sports 3. Mecz zacznie się o 21:00. W pierwszej stacji skomentują go Tomasz Smokowski i Tomasz Wieszczycki. Tymczasem w stacji z Grupy Polsat sprawozdawcami będą Mateusz Święcicki i Kuba Ostrowski.

OGC Nice – PSG, transmisja za darmo

Mecze ligi francuskiej można w tym sezonie śledzić na stronie STS-u. Bukmacher z Katowic umożliwa śledzenia transmisji również z sobotniej batalii na Allianz Rivera z udziałem Nice i PSG na swojej stronie internetowej. Aby uzyskać dostęp do transmisji z ciekawie zapowiadającego się starcia w Ligue 1, trzeba spełnić dwa warunki. Przede wszystkim trzeba mieć zarejestrowane konto na stronie bukmachera. Ponadto należy mieć rozegrany kupon w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeśli oba punkty zostaną spełnione, wówczas dostęp do transmisji będzie dostępny.

OGC Nice – PSG, transmisja online

Starcie Nice – PSG będzie dostępne także na platformach Canal+ online i Polsat Box Go. Mecz można śledzić również za pośrednictwem dedykowanej strony ElevenSports.pl.

OGC Nice – PSG, kursy bukmacherskie

Paris Saint-Germain jest według ekspertów bukmacherskich zdecydowanym faworytem do wywalczenia pełnej puli dzisiaj wieczorem. STS zakłady bukmacherskie ustaliły kurs na wygraną paryżan na 1,85. Tymczasem wariant na triumf trzeciej obecnie ekipy rozgrywek w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 1,87.