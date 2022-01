Nottingham Forrest – Arsenal gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (09.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Nottingham Forrest – Arsenal to przedostatni niedzielny mecz w ramach 1/32 finału Pucharu Anglii. The Gunners podejdą do tej potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Aczkolwiek gospodarze mają nadzieję, że uda im się wykorzystać atut własnego boiska. Zobacz, gdzie spotkanie Nottingam Forrest – Arsenal można zobaczyć w telewizji i online.



Nottingham Puchar Anglii

09.01.2022 18:10



City Ground

Arsenal

Mecz Nottingham Forrest – Arsenal dzisiaj, gdzie oglądać

Arsenal ma plan na ten sezon, aby wygrać po raz 15. w historii Puchar Anglii. Krok w tym kierunku podopieczni Mikela Artety będą chcieli wykonać w niedzielny wieczór, mierząc się na wyjeździe z Nottingham Forrest.

Londyński team zaczął 2022 rok od porażki z Man City (1:2). Tymczasem potyczka ekipy z City Ground nie doszła do skutku. Bój Nottingam z Burnley został przełożony. Ogólnie ekipa Stevena Coopera ma za sobą dwie porażki z rzędu.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Mecz Nottingham Forrest – Arsenal, transmisja TV

Mecz Nottingham – Arsenal będzie do zobaczenia w telewizji. Transmisję ze starcia, które rozegrane zostanie na City Ground, będzie można zobaczyć na Eleven Sports 2. Spotkanie zacznie się o 18:10. Rywalizację skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Nottingham – Arsenal: transmisja za darmo

Niedzielne spotkanie trzeciej rundy Pucharu Anglii pomiędzy Nottingham i Arsenalem obejrzymy również zupełnie za darmo na stronie bukmachera STS. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Pierwszym warunkiem jest posiadanie zarejestrowanego w STS konta, natomiast drugim zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego zakładu. Nie ma tutaj żadnych wymogów dotyczących minimalnego kursu czy stawki.

Jeżeli nie masz konta w STS, rejestracji można dokonać klikając w poniższy link. Podając przy tym kod promocyjny GOAL otrzymasz bogaty pakiet powitalny, w którego skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka 234 zł.

Nottingham Forrest – Arsenal, transmisja online

Spotkanie z udziałem Nottingham i Arsenalu będzie oczywiście dostępne w sieci. Transmisja ze spotkania online będzie dostępna na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub IOS, ale również z poziomu przeglądarki internetowej. Ponadto mecz można zobaczyć na stronie internetowej ElevenSports.pl.

Nottingham Forrest – Arsenal, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich zdecydowanym faworytem potyczki na City Ground są goście. Według STS zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Arsenalu wynosi tylko 1,38. Wariant z ewentualną wygraną teamu z Championship został natomiast oszacowany na 8,00 w LVBet zakłady bukmacherskie.