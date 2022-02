PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Norwich – Manchester City: transmisja w telewizji oraz stream online. W ostatnim sobotnim spotkaniu Premier League zmierzający po mistrzowski tytuł Manchester City zagra na terenie drużyny walczącej o utrzymanie. Mecz obejrzymy “na żywo” w polskiej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Teraz można zupełnie za darmo uzyskać 30-dniowy dostęp do usług Canal+ online.

Norwich – Manchester City, gdzie oglądać

Obywatele mają aktualnie dziewięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Liverpoolu, ale na koncie jedno rozegrane spotkanie więcej. W sobotę podopieczni Josepa Guardioli nie powinni mieć problemów z wywalczeniem kompletu punktów, jeżeli zagrają na swoim poziomie. W ostatniej kolejce pokonali 2:0 Brentford, wyciągając jednocześnie wnioski z wcześniejszego potknięcia z Southampton.

Norwich City jeszcze niedawno zamykało ligową stawkę, ale w ostatnich trzech spotkaniach zapisało na swoje konto siedem punktów. Dzięki temu przesunęło się na 18. lokatę. Teoretycznie w sobotę może wydostać się ze strefy spadkowej, ale potrzebowałoby do tego zwycięstwa nad Manchesterem City. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny.

Pierwsza konfrontacja obu zespołów w tym sezonie, która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku na Etihad Stadium zakończyła się wysoką wygraną 5:0 gospodarzy. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Norwich – Man City.

Norwich – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie, które rozegrane zostanie na Carrow Road, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Canal+ Sport 2. Mecz skomentują Piotr Glamowski i Jarosław Koliński.

Oglądaj mecze Premier League z kodem GOAL

Mecz można będzie obejrzeć również za pośrednictwem usługi Canal+ online, do której można teraz uzyskać zupełnie za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez eWinner zakłady bukmacherskie. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby uzyskać voucher.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Norwich – Manchester City, transmisja online

Mecze transmitowane przez Canal+ można również oglądać za pośrednictwem internetu w usłudze Canal+ online. Powyżej znajdziecie informacje jak za darmo otrzymać do niej dostęp na 30 dni.

Norwich – Manchester City, kursy bukmacherskie

Każdy inny wynik niż wygrana gości będzie sensacją – tak wynika z kursów oferowanych na ten pojedynek przez bukmacherów. Nie dają oni w tym meczu gospodarzom żadnych szans.

Norwich Manchester City 22.0 8.60 1.16 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2022 10:21 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin