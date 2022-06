fot. PressFocus Na zdjęciu: Niemcy - Włochy

Niemcy – Włochy to jeden z tych meczów, który nie może być przegapiony przez kibiców piłkarskich. Niezależnie od rangi spotkania. Według ekspertów faworytem wtorkowej potyczki są gospodarze, ale podopieczni Roberto Manciniego zdecydowanie nie złożą broni w starciu na Borussia-Park. W tym miejscu znajdziesz informację, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania Niemcy – Włochy w telewizji i w internecie.

Borussia-Park Liga Narodów A, grupa 3. Niemcy Włochy 1.77 3.85 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2022 08:15 .

Niemcy – Włochy, gdzie oglądać

Niemcy przystąpi do potyczki z Włochami po czterech remisach z rzędu. Ciekawostką jest fakt, że każdy z czterech ostatnich bojów z udziałem Die Mannschaft zakończył się rezultatem 1:1.

Azzurri są z kolei od trzech meczów bez porażki, w których odnieśli tylko jedno zwycięstwo. W pokonanym polu pozostawili Węgry (2:1). Włosi punktami w Lidze Narodów UEFA dzielili się natomiast w potyczkach z Niemcami (1:1) i Anglią (0:0).

Niemcy – Włochy, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja na Borussia-Park będzie emitowana “na żywo” w telewizji. Transmisja ze spotkania Niemcy – Włoch będzie dostępna na Polsat Sport Extra. Mecz zacznie się o 20:45.

Mecz Niemcy – Włochy, online za darmo

Niemcy – Włochy to spotkania, które elektryzuje wielu kibiców. Mecz będzie można zobaczyć bez ponoszenia dodatkowych. Taką możliwość zapewnia promocja zakładów bukmacherskich Fuksiarz, dzięki którym można uzyskać dostęp do pakietu sportowego Polsat Box na 30 dni za darmo. Jednocześnie można uzyskać dostęp do anten Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3, a także do meczów Fortuna 1 Ligi. Aby pakiet był aktywny, konieczne jest spełnienie odpowiednich wytycznych.

Trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Niemcy – Włochy, transmisja online

Potyczka Niemcy – Włochy będzie do obejrzenia przez internautów. Spotkanie można śledzić dzięki platformie Polsat Box Go po wykupieniu konkretnego abonamentu.

Niemcy – Włochy, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną drużyny Hansiego Flicka w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,75. Tymczasem wariant z wygraną drużyny Roberto Manciniego w Superbet zakłady bukmacherskie ustalono na 4,70.

