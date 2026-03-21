Paris Saint-Germain w sobotni wieczór zagra z OGC Nice w rozgrywkach Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Nice – PSG, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 27. kolejki rozgrywek Ligue 1 zakończą się spotkaniem Paris Saint-Germain. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się na wyjeździe z OGC Nice. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po wyeliminowaniu Chelsea z rozgrywek Ligi Mistrzów. Mistrzowe Francji awansowali właśnie do ćwierćfinału.

OGC Nice również ma dobre wspomnienia z ostatniego meczu. Gospodarze sobotniego pojedynku okazali się lepsi od Angers (2:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się bardzo interesująco.

Nice – PSG, transmisja w TV

Spotkanie OGC Nice – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Nice – PSG, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć też drogą internetową. Transmisja mecz będzie dostępna na stronie elevensports.pl.

Nice – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Nicei

remisem

wygraną PSG wygraną Nicei

remisem

wygraną PSG 0 Votes

Nice – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowego starcia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.38. W przypadku zwycięstwa OGC Nice natomiast sięga nawet 7.25.

Nice Paris Saint-Germain 7.25 5.25 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2026 21:39

Gdzie oglądać mecz Nice – PSG? Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, Kiedy odbędzie się mecz Nice – PSG? Mecz odbędzie się już w sobotę (21 marca) o godzinie 21:05.

