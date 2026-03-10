FC Barcelona zagra z Newcastle United w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tymczasem jest możliwość uzyskania dostępu do pakietu CANAL+ "Super Sport” w specjalnej ofercie dla użytkowników Goal.pl.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Newcastle United – FC Barcelona: transmisja za darmo

FC Barcelona wraca do gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów UEFA. We wtorkowy wieczór ekipa Hansiego Flicka zmierzy się na wyjeździe z Newcastle United. Katalończycy przystąpią do tego spotkania w roli faworyta. Tymczasem dzięki akcji promocyjnej STS można otrzymać darmowy voucher do pakietu „Super Sport” na 90 dni. Oferta specjalna jest skierowana do użytkowników Goal.pl.

Dzięki dostępowi do konkretnych stacji można śledzić mecze nie tylko w elitarnych rozgrywkach, ale również w PKO BP Ekstraklasie czy Premier League. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli. Tymczasem poniżej przedstawiamy instrukcję, co należy zrobić, aby otrzymać dostęp do oferty CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zarejestruj konto w STS z kodem GOALPLUS ( regulamin promocji w tym miejscu )

z kodem GOALPLUS ( ) W formularzu zaznacz chęć dołączenia do promocji powitalnej

Wpłać minimum 50 zł na konto gracza

Po spełnieniu warunków kod na 90-dniowy dostęp do pakietu „Super Sport” na platformie CANAL+ zostanie udostępniony w wiadomości prywatnej od bukmachera w ciągu trzech dni roboczych. Oferta jest skierowana do osób, które nie posiadają konta w usłudze CANAL+. Voucher można wykorzystać do 31 maja 2026 roku.

Newcastle United – FC Barcelona: transmisja online

Mecz z udziałem Newcastle United i FC Barcelona można śledzić na urządzeniach mobilnych lub na Smart TV także dzięki usłudze streamingowej CANAL+ online, z której można korzystać po aktywowaniu standardowego pakietu. Obecnie obowiązuje promocja na pakiet „Super Sport” w cenie 69 zł.

Usługa zapewnia możliwość śledzenia nie tylko sportu z najwyższej półki, na czele z piłkarską Liga Mistrzów UEFA czy Premier League, ale także umożliwia oglądanie wszystkich spotkań tenisowych czy ważnych zawodów w darta.

Gdzie oglądać mecz Newcastle United – FC Barcelona za darmo? Darmową transmisję spotkania Newcastle United – FC Barcelona udostępnia CANAL+, dzięki promocji STS. Wystarczy założyć konto z kodem GOALPLUS na stronie bukmachera z dedykowanego linku. Kiedy mecz Newcastle United – FC Barcelona? Spotkanie Newcastle United – FC Barcelona odbędzie się we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 21:00. Newcastle United – FC Barcelona: gdzie transmisja TV? Transmisja telewizyjna ze starcia Newcastle United – FC Barcelona w Polsce odbędzie się na antenie CANAL+ Extra 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.