SSC Napoli w sobotę zagra u siebie z US Lecce w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Napoli – Lecce, gdzie oglądać?

SSC Napoli swoje najbliższe spotkanie ligowe rozegra już w sobotę. Tego dnia podopieczni Antonio Conte zmierzą się przed własną publicznością z US Lecce w ramach 29. kolejki rozgrywek Serie A. Azzurri przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Torino (2:1).

US Lecce natomiast przed tygodniem odniosło niezwykle ważne ligowe zwycięstwo. Drużyna Eusebio Di Francesco w świetnym stylu pokonała Cremonese (3:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona ma jednak zdecydowanego faworyta i są nimi gospodarze.

Napoli – Lecce, transmisja w TV

Spotkanie SSC Napoli – US Lecce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Napoli – Lecce, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Napoli – Lecce, kto wygra?

Napoli – Lecce, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest SSC Napoli. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.37. W przypadku zwycięstwa US Lecce sięga natomiast nawet 8.90.

SSC Napoli Lecce 1.37 4.40 8.90

