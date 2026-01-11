El Clasico to zawsze coś więcej niż zwykły mecz. Real Madryt i FC Barcelona znów staną naprzeciw siebie w finale Supeprucharu Hiszpanii. Na jakim kanale będzie transmitowany mecz?

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

El Clasico za darmo – transmisja w STS TV

Finał Superpucharu Hiszpanii Barcelona – Real Madryt można obejrzeć za darmo w STS TV. Bukmacher STS udostępnia legalną transmisję tego spotkania dla zarejestrowanych użytkowników, bez konieczności wykupowania dodatkowych pakietów.

Cały proces zajmuje tylko kilka minut, więc bez problemu zdążysz włączyć transmisję jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

Aby obejrzeć finał Superpucharu Hiszpanii za darmo w STS TV:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (klikając w ten link). Postaw dowolny zakład na dowolne wydarzenie, Wejdź w zakładkę „Zakłady live” i wybierz mecz Barcelona – Real Madryt.

Na jakim kanale leci El Clasico?

Telewizyjną transmisję finału Superpucharu Hiszpanii przeprowadzi kanał Eleven Sports 1. Spotkanie FC Barcelony z Realem Madryt zostanie rozegrane w niedzielę, 11 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00 na neutralnym stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie.

Gdzie mecz Barcelona – Real Madryt online?

Dla kibiców, którzy wolą oglądać mecz przez internet, finał Superpucharu Hiszpanii będzie dostępny online w następujących serwisach:

STS TV – darmowy stream po rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu,

platformy oferujące kanał Eleven Sports 1 w streamingu.

Transmisję można oglądać na komputerze, tablecie, telefonie oraz smart TV.

