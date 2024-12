Motor Lublin – Radomiak Radom: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.12.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Samuel Mraz

Motor – Radomiak: gdzie oglądać?

Piłkarze Motoru Lublin w poniedziałek (2 grudnia) podejmą Radomiaka Radom na zakończenie 17. kolejki PKO Ekstraklasy. Beniaminek notuje serię trzech zwycięstw z rzędu w lidze, a w zeszłym tygodniu pokonał na wyjeździe Zagłębie Lubin (2:1) po golach Piotra Ceglarza i Samuela Mraza. Drużyna Mateusza Stolarskiego zajmuje 8. miejsce z dorobkiem 24 punktów.

Z kolei Zieloni walczą o utrzymanie, a posada Bruno Baltazara jest coraz bardziej zagrożona. W poprzedniej serii gier radomianie ulegli Stali Mielec (1:2). Sprawdź typy na mecz Motor Lublin – Radomiak Radom.

Motor – Radomiak: transmisja w TV

Potyczka zamykająca 17. kolejkę w PKO Ekstraklasie zostanie rozegrana w poniedziałek, a mecz Motor – Radomiak będzie dostępny na antenach CANAL+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Spotkanie skomentują Michał Mitrut i Mateusz Rokuszewski.

Motor – Radomiak: stream online

Poniedziałkowe stracie pomiędzy Motorem Lublin a Radomiakiem będzie transmitowane także w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, lecz również do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów. Teraz dostęp możesz uzyskać w cenie 59 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące.

Motor – Radomiak: sonda

Motor – Radomiak: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, to gospodarze są faworytami spotkania, a kurs na zwycięstwo Motoru Lublin wynosi około 2.20. Remis wyceniono na 3.60. Natomiast triumf Radomiaka jest na poziomie oscylującym wokół kursu 3.25. Oferta bukmachera STS może przyciągnąć uwagę przy okazji starcia Motoru z Radomiakiem. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Motor Lublin Radomiak 2.20 3.60 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 grudnia 2024 09:11 .

Gdzie oglądać spotkanie Motor Lublin – Radomiak Radom? Mecz będzie dostępny na antenie Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się mecz Motor Lublin – Radomiak Radom? Spotkanie zostanie rozegrany w niedzielę (2 grudnia) o godzinie 19:00.



