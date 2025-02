fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor – Lechia, gdzie oglądać?

Motor Lublin jako beniaminek rozgrywek w pierwszej części sezonu prezentował się bardzo solidnie. Potwierdza to bilans wywalczonych 28 punktów, dzięki któremu zespół Mateusza Stolarskiego może skupić się na walce o czołowe lokaty w tabeli. Po zimowej przerwie Żółto-biało-niebiescy nie zamierzają osiadać na laurach.

Lechia Gdańsk ma natomiast za sobą trudny czas zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Następstwem tego wszystkiego jest to, że Biało-zieloni są aktualnie w strefie spadkowej i najpewniej do końca sezonu będą walczyć o ligowy byt. Pomóc w osiągnięciu celu ma do doświadczony szkoleniowiec John Carver, który zastąpił Szymona Grabowskiego.

Motor – Lechia, transmisja w TV

Sobotnie spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji od godziny 14:45. Transmisja z meczu odbędzie się na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Krzysztof Marciniak i Mateusz Rokuszewski.

Motor – Lechia, transmisja online

Sobotnią potyczkę można też obejrzeć w internecie. Taką możliwość zapewnia oczywiście platforma CANAL+ online, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV. Aktualnie pakiet kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Kurs 200 na zwycięzcę lub remis w meczu Motor – Lechia

Motor – Lechia, sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Motoru

wygraną Lechii

remisem wygraną Motoru 36%

wygraną Lechii 36%

remisem 27% 11+ Votes

Motor – Lechia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Motoru to 1.72. Dla porównania opcja na triumf Lechii została wyceniona na 4.40.

Motor Lublin Lechia Gdańsk 1.72 3.70 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lutego 2025 12:52 .

Gdzie obejrzeć mecz Motor – Lechia Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3 oraz na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Motor – Lechia? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (1 lutego) o godzinie 14:45.

