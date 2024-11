AC Monza – AC Milan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.11.2024)

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Monza – Milan: gdzie oglądać?

W sobotnim meczu 11. kolejki Serie A, AC Monza spotka się na własnym terenie z Milanem. Drużyna Alessandro Nesty zdołała odnieść w bieżącym sezonie jedno zwycięstwo. Połowa rozegranych spotkań klubu spod Mediolanu zakończyło się podziałem punków. Tymczasem Rossoneri zajmują 8. lokatę. W tym tygodniu 19-krotni mistrzowie przegrali z Napoli (0:2) na San Siro. Sprawdź typy na mecz Monza – Milan.

Monza – Milan: transmisja w TV

Sobotnie spotkanie między Monzą a Milanem będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację o cenne punkty w Serie A skomentuje duet Piotr Dumanowski, Tomasz Zieliński.

Monza – Milan: transmisja na żywo online

Spotkanie Monza – Milan będzie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Monza – Milan zostanie odblokowany.

Monza – Milan: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu między Monzą a Milanem są goście. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Monzy, to kurs wyceniono na około 5.50. Tymczasem wygrana Milanu to mniej więcej 1.65. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Monza AC Milan 5.50 3.90 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2024 09:54 .

Kiedy odbędzie się spotkanie AC Monza – AC Milan? Mecz zostanie rozegrane w sobotę (2 listopada). Pierwszy gwizdek rozbrzmi o godzinie 15:30.

Gdzie oglądać mecz AC Monza – AC Milan? Spotkanie będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz w usłudze STS TV.

