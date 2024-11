AC Monza – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2024)

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic

Monza AC Milan

Monza – Milan: typy i przewidywania

W sobotę AC Monza podejmie AC Milan w spotkaniu 11. kolejki Serie A. We Włoszech rozegrano ligową kolejkę w tym tygodniu, a intensywny tydzień często przynosi zaskakujące wyniki. Rossoneri musieli uznać wyższość na San Siro SSC Napoli (0:2). Z kolei podopieczni Alessandro Nesty ulegli Atalancie Bergamo również (0:2).

Milan przegrał dwa z trzech ostatnich ligowych spotkań, więc z pewnością będzie walczył o pełną pulę w sobotniej rywalizacji zespołów z Lombardii. W meczach wyjazdowych drużyna Paulo Fonseki odniosła jedno zwycięstwo, poniosła jedną porażkę i dwa razy zremisowała. Uważam, że na stadionie Brianteo dojdzie do niespodzianki i gospodarze sięgną po trzy punkty w starciu z mediolańczykami. Mój typ: wygrana Monzy.

Monza – Milan: ostatnie wyniki

Monza zainkasowała pięć punktów w ostatnich pięciu spotkaniach. Ekipa Nesty przegrała w tym czasie z Napoli (0:2) oraz Atalantą Bergamo (0:2). Udało im się zdobyć po jednym punkcie w meczach z Romą (1:1) oraz Venezią (2:2). Jedyne zwycięstwo odnieśli nad Hellasem Verona (3:0), a w tym meczu dwie bramki strzelił Dany Mota, a wynik ustalił Alessandro Bianco.

Tymczasem piłkarze z San Siro zdobyli dziewięć punktów w pięciu ligowych potyczkach. Odnieśli zwycięstwa nad Udinese (1:0), Lecce (3:0) oraz w derbach z Interem (2:1). Ale też ponieśli porażki z Fiorentiną (1:2) oraz w tym tygodniu z Napoli (0:2).

Monza – Milan: historia

Rywalizacja między Monzą a Milanem trwa od dwóch sezonów ligowych. Rossoneri odnieśli trzy zwycięstwa, a jedyny triumf Monzy miał miejsce w lutym tego roku. Do 90. minuty na boisku utrzymywał się wynik 2:2, jednak w doliczonym czasie gry bramki Warrena Bondo i Lorenzo Colombo przesądziły o zwycięstwie gospodarzy nad 19-krotnymi mistrzami Włoch.

Monza – Milan: kursy bukmacherskie

Bukmacher STS przygotował wiele ciekawych zakładów. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł. Jeśli uważasz, że po zwycięstwo sięgnie Monza, to takie kursy są w granicach 4.70-5.00. Z kolei kurs na triumf Milanu został wyceniony na około 1.72.

Monza – Milan: przewidywane składy

Trener Alessandro Nesta nie będzie mógł skorzystać z Alessio Cragno, który przed rozpoczęciem sezonu doznał kontuzji barku. Pod znakiem zapytania stoi również występ Patricka Ciurrii, wracającego po rehabilitacji kolana. Tymczasem Paulo Fonseca mierzy się z większą liczbą problemów zdrowotnych w zespole. Urazy wykluczają z gry m.in. Tammy’ego Abrahama, Alessandro Florenziego, Ismaela Bennacera i Matteo Gabbię.

Monza Alessandro Nesta AC Milan Paulo Fonseca Monza Alessandro Nesta 5-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 5-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Paulo Fonseca Rezerwowi 4 Armando Izzo 10 Gianluca Caprari 11 Milan Djuric 14 Daniel Maldini 20 Omari Forson 21 Semuel Pizzignacco 27 Mattia Valoti 38 Warren Bondo 44 Andrea Carboni 52 Nicolò Postiglione 69 Andrea Mazza 84 Patrick Ciurria 2 Davide Calabria 10 Rafael Leão 11 Christian Pulisic 18 Kevin Zeroli 20 Álex Jiménez 23 Fikayo Tomori 29 Youssouf Fofana 30 Mattia Liberali 33 Davide Bartesaghi 42 Filippo Terracciano 57 Marco Sportiello 73 Francesco Camarda 96 Lorenzo Torriani

Monza – Milan: sonda

Jak zakończy się mecz?

Remisem

Zwycięstwem Milanu

Monza – Milan: transmisja meczu

Spotkanie Monzy z Milanem zostanie rozgrany w sobotę, 2 listopada, o godzinie 20:45. Mecz będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji na antenie Eleven Sports 1 oraz w internecie w usłudze STS TV.

