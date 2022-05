PressFocus Na zdjęciu: Messi i Neymar

Montpellier – PSG: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Paryżanie już kilka kolejek temu zostali nominowani mistrzami Francji, a Montpellier jest już pewne utrzymania. Obie drużyny powalczą jednak o przerwanie serii meczów bez zwycięstwa. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Montpellier – PSG, gdzie oglądać

Możemy spokojnie założyć, że sobotnie spotkanie w Ligue 1 upłynie w niejako piknikowej atmosferze. Montpellier już od jakiegoś czasu jest pewne utrzymania, podobnie jak Paris Saint-Germain kilka tygodni temu odzyskali już tytuł mistrza Francji.

Oba zespoły mają jednak coś do udowodnienia. Gospodarze nie wygrali w lidze od 20 marca. Od tamtej pory rozegrali siedem meczów, w których uzbierali żałośnie wyglądające dwa punkty. PSG również nie zaznało smaku zwycięstwa od trzech kolejek; wszystkie ostatnie spotkania paryżanie zremisowali. Po stronie gości wielu graczy – oraz trener – ma coś do udowodnienia przed nadchodzącą rewolucją transferową.

Montpellier – PSG, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie obejrzysz na Canal+ Sport 2 oraz Eleven Sports 2.

Montpellier – PSG, transmisja za darmo

Montpellier – PSG, transmisja online

Możesz obejrzeć to spotkanie również za pośrednictwem internetu. By to zrobić, musisz wykupić sportowy abonament na stronie canalplus.com.

Montpellier – PSG, kursy bukmacherskie

Świeżo koronowani mistrzowie Francji są wyraźnym faworytem nadchodzącego starcia.

Montpellier Paris Saint-Germain 7.65 6.20 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 12:03 .

