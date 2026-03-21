AC Milan w sobotę zagra z Torino FC w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Milan – Torino, gdzie oglądać?

Już w sobotę swoje spotkanie ligowe rozegra AC Milan. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się przed własną publicznością z Torino FC w ramach 30. kolejki rozgrywek Serie A. Rossoneri przystąpią do tego meczu po porażce z Lazio (0:1).

Torino natomiast bardzo dobrze wspomina swój ostatni występ. Drużyna z Turynu okazała się bowiem lepsza od Parmy Calcio (4:1). Nadchodząca rywalizacja na San Siro ma zdecydowanego faworyta, jakim oczywiście jest zespół gospodarzy.

Milan – Torino, transmisja w TV

Spotkanie AC Milan – Torino FC obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Milan – Torino, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Milan – Torino, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Milanu

remisem

wygraną Torino wygraną Milanu

remisem

wygraną Torino 0 Votes

Milan – Torino, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.38. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast siega nawet 7.75.

AC Milan Torino 1.38 4.60 7.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 marca 2026 16:10

