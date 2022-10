PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Miedź Legnica – Pogoń Szczecin: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Portowcy powalczą w Legnicy o przełamanie. Czy dojdzie do niego w starciu z czerwoną latarnią ligi? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Miedź – Pogoń, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin wpadła w poważny dołek formy. W Ekstraklasie nie wygrała trzech ostatnich spotkań, była też o krok od wielkiej kompromitacji w Pucharze Polski. Portowcy na gwałt potrzebują przełamania. I w teorii mają teraz do niego idealną okazję.

Miedź Legnica, bowiem, chyba już godzi się powoli ze spadkiem do Fortuna 1 Ligi, choć dopiero kończy się październik. Jak dotąd wygrali tylko raz, a do bezpiecznego miejsca brakuje im już aż sześć punktów. Pomimo kiepskiej formy Pogoni trudno wyobrazić sobie, by w piątek rozpoczęli poprawę swej sytuacji.

Miedź – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Piątkowe starcie obejrzysz na dwóch kanałach: CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Miedź – Pogoń, transmisja online

Miedź – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wierzą, że Pogoń w piątek zanotuje przełamanie i pokona na wyjeździe Miedź.

