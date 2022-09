PressFocus Na zdjęciu: Miedź Legnica

Miedź Legnica – Korona Kielce: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W pierwszym niedzielnym spotkaniu 9. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do starcia dwóch beniaminków. Zarówno Miedź, jak i Korona przegrały swoje ostatnie spotkania ligowe, dlatego w bezpośrednim pojedynku będą miały okazję do zrekompensowania się za zeszłotygodniowe niepowodzenie. Początek meczu o godzinie 12:30.

Miedź – Korona, gdzie oglądać?

Miedź Legnica to przedostatni zespół tabeli PKO Ekstraklasy. Zespół z Dolnego Śląska jedyne ligowe punkty wywalczył remisując z Radomiakiem oraz wygrywając z Lechią Gdańsk. Miedź notuje serię dwóch porażek z rzędu w Pucharze Polski z Resovią oraz Piastem w lidze. Jeśli chcą poważnie myśleć o utrzymaniu się w najwyższej klasie rozgrywkowej w końcu muszą zacząć punktować, a dobrą okazję ku temu mają w starciu z innymi beniaminkiem.

Korona przed tygodniem przegrała przed własną publicznością z faworyzowana Pogonią Szczecin. Kielczanie w pierwszym meczu sezonu zremisowali z Legią Warszawa, a w kolejnych spotkaniach zwycięstwa przeplatają porażkami. Na swoim koncie mają między innymi wygrane ze Śląskiem i Lechią oraz porażki z Wartą czy Wisłą Płock.

Miedź – Korona, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie 9. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z meczu Miedź Legnica – Korona Kielce będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Początek spotkania o godzinie 12:30.

Miedź – Korona, transmisja online

Niedzielny mecz PKO Ekstraklasy pomiędzy Miedzią Legnica a Koroną Kielce będzie można obejrzeć również za pośrednictwem Internetu. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usługi CANAL+ Online, dzięki której będziecie mogli śledzić wszystkie mecze PKO Ekstraklasy. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, co pozwoli wam zaoszczędzić aż 90 zł. Aby skorzystać z bonusu wystarczy wykupić abonament na sześć miesięcy z góry, za który zapłacicie jedynie 180 zł zamiast 270 zł. Pakiet z dostępem do meczów PKO Ekstraklasy w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie.

Miedź – Korona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Miedź Legnica. Kursy przewidziane na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 2,10. Znacznie wyższe kursy są oferowane na wygraną Korony Kielce i wynoszą około 3,70. Nieco niżej “wyceniony” został remis w niedzielnym starciu i wynosi około 3,50.

Miedź Legnica Korona Kielce 2.08 3.50 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 września 2022 07:58 .