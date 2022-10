PressFocus Na zdjęciu: Miedź Legnica

Miedź Legnica – Cracovia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Beniaminek Ekstraklasy ma wciąż problem z dostosowaniem się do realiów i wymagań gry w Ekstraklasie. Beniaminek jest czerwonią latarnią ligi, a reszta stawki oddala się jej coraz bardziej. Z tego względu punkty są potrzebne w Legnicy od zaraz.

Miedź Legnica – Cracovia, gdzie oglądać

Miedź jak na razie jest najgorszą drużyną w Ekstraklasie, a jej sytuacja w lidze staje się coraz trudniejsza. Po 11 meczach beniaminek zamyka tabelę i traci już siedem punktów do bezpiecznego miejsca. Jeśli w najbliższych meczach Miedź nie zdobędzie znów punktów, będzie mogła pożegnać się z myślami o utrzymaniu.

Swoje problemy ma również Cracovia, która w ostatnich tygodniach nie przeżywa najlepszego czasu. Pasy zajmują dziewiątą pozycję w tabeli, choć ich ambicje są dużo większe. Dwa zwycięstwa w pięciu ostatnich meczach to jednak za mało, by myśleć o czymś więcej.

Sprawdźcie nasze typy na mecz Miedź – Cracovia.

Miedź Legnica – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Transmisja na żywo ze starcia Miedzi z Cracovią dostępna będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3.

Miedź Legnica – Cracovia, transmisja online

Spotkanie w Legnicy dostępne będzie do obejrzenia również w Internecie na stronie CANAL+ Online.

Miedź Legnica – Cracovia, kursy bukmacherskie

Z uwagi na fatalną dyspozycję Miedzi to Cracovia jest faworytem bukmacherów w tym spotkaniu. Kursy na jej zwycięstwo są nieco niższe niż te na ekipę z Legnicy.

Stadion Mijeski im.Orla Bialego Ekstraklasa Miedź Legnica Cracovia 2.90 3.30 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 08:43 .

