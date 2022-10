Miedź – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (16.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cracovia

W ramach 13. kolejki Ekstraklasy Miedź Legnica podejmie w niedzielę przed własną publicznością Cracovię. Gospodarze mają nadzieję na przełamanie niekorzystnej passy i pierwsze ligowe zwycięstwo od pięciu kolejek. Nie będzie o to łatwo, bowiem krakowianie to solidna ekipa, która liczy na miejsce w górnej połowie tabeli. Początek spotkania o godzinie 12:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Miedź Legnica Cracovia 3.25 3.50 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 07:44 .

Miedź – Cracovia, typy i przewidywania

Miedź Legnica zupełnie inaczej wyobrażała sobie powrót do Ekstraklasy. Przed sezonem poczyniła szereg zagranicznych wzmocnień i wyglądała na ekipę, która może namieszać w środku stawki. Tymczasem po kilku miesiącach ligowych zmagań szoruje po dnie tabeli i jest zdecydowanie największym kandydatem do spadku. Po porażce z Rakowem Częstochowa pracę stracił Wojciech Łobodziński, a poszukiwania jego następcy wciąż trwają. W trakcie niedzielnego starcia z Cracovią drużynę poprowadzi asystent Radosław Bella. Biorąc pod uwagę ogromne problemy w zespole z Legnicy, faworytem tej rywalizacji są krakowianie, którzy po obiecującym początku kampanii punktują w kratkę, lecz mają bliski kontrakt z ligową czołówką. Cracovia chce wrócić na zwycięską ścieżkę po niespodziewanej porażce z Lechią Gdańsk. Nasz typ – wygrana Cracovii.

Fortuna 2,28 Wygrana Cracovii Zagraj!

Miedź – Cracovia, sytuacja kadrowa

Oba zespoły są dobrze przygotowane do niedzielnej rywalizacji, bowiem lista kontuzjowanych jest wyjątkowo krótka. Po stronie Miedzi Legnica zabraknie Damiana Tronta, natomiast w Cracovii niezdolny do gry w dalszym ciągu jest Kamil Pestka.

Miedź – Cracovia, ostatnie wyniki

Z pięcioma punktami na koncie Miedź Legnica jest czerwoną latarnią Ekstraklasy. Po raz ostatni ligowe zwycięstwo świętowała jeszcze pod koniec sierpnia. Od tego czasu beniaminek zaliczył cztery porażki i jeden remis, a ponadto wypisał się z dalszego udziału w Pucharze Polski. W poprzedniej kolejce Miedź przegrała z liderującym Rakowem Częstochowa 0-1.

Po mocnym starcie sezonu Cracovia nieco zwolniła, a obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. W miniony weekend dość zaskakująco przegrała na własnym terenie z Lechią Gdańsk 0-1. Wcześniej udało jej się pokonać Radomiaka Radom 2-0 oraz zremisować z Pogonią Szczecin 1-1.

Miedź – Cracovia, historia

Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się w sezonie 2018/2019, jeszcze przed spadkiem Miedzi Legnica na zaplecze Ekstraklasy. W rundzie jesiennej padł bezbramkowy remis, natomiast wiosną Miedź pokonała Cracovię 2-1. W niedzielę na boisku nie ujrzymy żadnego ze strzelców tamtejszych bramek.

Miedź – Cracovia, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Cracovia, a kurs na jej zwycięstwo wynosi nawet 2,25. W przypadku wygranej Miedzi waha się on pomiędzy 3,15 a 3,25.

Miedź Legnica Remis Cracovia 3.15 3.35 2.21 3.25 3.50 2.25 3.25 3.50 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 07:44 .

Miedź – Cracovia, przewidywane składy

Miedź Legnica: Abramowicz, Carolina, Mijusković, Gulen, Aurtenetxe, Dominguez, Naveda, Kostka, Chuca, Kobacki, Henriquez

Cracovia: Niemczycki, Jugas, Rodin, Ghita, Kakabadze, Rasmussen, Oshima, Siplak, Myszor, Rakoczy, Kallman

Miedź – Cracovia, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Miedzi Legnica z Cracovią w ramach 13. kolejki Ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 12:30, a jego rozjemcą będzie Piotr Lasyk. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 49 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 114 zł (płacąc tylko 180 zamiast 294 zł).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.