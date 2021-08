Legia Warszawa już we wrześniu przystąpi do rywalizacji w fazie grupowej Ligi Europy. Od sezonu 2021/22 wyłącznymi prawami do transmisji tych rozgrywek w Polsce dysponuje nowa platforma streamingowa Viaplay. Czy to oznacza, że meczów mistrzów Polski nie zobaczymy w tradycyjnej telewizji? Sprawie przyjrzał się portal wirtualnemedia.pl.

Mecze Legii w Lidze Europy – gdzie oglądać?

W ostatnich latach prawa do transmisji meczów Ligi Europy należał do stacji Polsat, a spotkania były transmitowane na kanałach Polsat Sport Premium. Przed obecnym sezonem sytuacja uległa jednak zmianie. Wiosną prawa do transmisji Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy trafiły na trzy najbliższe lata do NENT Group, właściciela platformy streamingowej Viaplay.

Viaplay jest platformą streamingową, z której aby mieć możliwość korzystać nie tylko trzeba mieć dostęp do internetu, ale wykupić również miesięczną subskrypcję, której aktualnie koszt wynosi 34 złotych. Nie jest to typowy nadawca telewizyjny, o którym mowa w ustawie o radiofonii i telewizji, a która zobowiązuje takich nadawców do transmitowana wydarzeń sportowych “o zasadniczym znaczeniu sportowych” w darmowej telewizji. Do takich wydarzeń niewątpliwie należą mecze polskich kubów ramach europejskich pucharów.

Czy Viaplay byłoby gotowe na odsprzedanie praw do transmitowana meczów Legii Warszawa w Lidze Europy innym nadawcom? Portal wirutalnemedia.pl cytuje tutaj słowa szefa NENT Group Andersa Jensena w niedawno udzielonego wywiadu.

– Działamy w ten sposób na innych rynkach, w przypadku transmisji z najważniejszych rozgrywek, które mają duże znaczenie społeczne, więc są dostępne zarówno w otwartej, linearnej telewizji, jak i transmitowane na platformie Viaplay. Jest to także korzystne rozwiązanie, ponieważ można dotrzeć w ten sposób do szerszej widowni, a dzięki crossowej promocji, można edukować nowych odbiorców w zakresie streamingu i zachęcać do korzystania z takiej usługi. Chodzi o działanie w ramach ekosystemu mediów, a nie wbrew niemu – powiedział Jensen.

Według informacji wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska jest zainteresowana zakupem praw do transmisji meczów Legii w Lidze Europy, ale do tej pory nie doszło w tej sprawie do żadnych rozmów z Viaplay. Od komentarza w tej sprawie powstrzymuje się także dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski.

Mecze Legii w Lidze Europy

W piątek odbyło się losowanie grupy Ligi Europy w sezonie 2021/22. Legia Warszawa, która awans wywalczyła po pokonaniu w dwumeczu Slavii Praga, trafiła do bardzo atrakcyjnej grupy, razem z zespołami Napoli, Leicester City i Spartaka Moskwa.

Podopieczni Czesława Michniewicza pierwsze spotkanie rozegrają 15 września, mierząc się na wyjeździe ze Spartakiem Moskwa.

Terminarz meczów Legii Warszawa w Lidze Europy:



1. kolejka: 15 września: Spartak Moskwa – Legia Warszawa

2. kolejka: 30 września: Legia Warszawa – Leicester City

3. kolejka: 21 października: Napoli – Legia Warszawa

4. kolejka: 4 listopada: Legia Warszawa – Napoli

5. kolejka: 25 listopada: Leicester City – Legia Warszawa

6. kolejka: 9 grudnia: Legia Warszawa – Spartak Moskwa

