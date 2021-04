Villarreal – Arsenal: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Villarreal – Arsenal? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (29 kwietnia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Estadio de la Ceramica odbędzie się w ramach 1/2 finału Ligi Europy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Villarreal – Arsenal.

Liga Europy: Villarreal – Arsenal, gdzie oglądać półfinał Ligi Europy?

Rywalizacja o awans do finału Ligi Europy wkracza w decydującą fazę, bowiem w grze pozostały już tylko cztery zespoły. W jednym czwartkowych półfinałowych meczów tych rozgrywek Villarreal zmierzy się u siebie z Arsenalem i pojedynek ten zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny bez wątpienia są zdeterminowane do wygrania całych rozgrywek, co z pewnością zobaczymy również w czwartkowy wieczór.

Villarreal w drodze do półfinału Ligi Europy unikaj gigantów europejskiej piłki, ponieważ przyszło mu rywalizować z takimi zespołami jak Red Bull Salzburg, Dynamo Kijów i Dinamo Zagrzeb. Arsenal teoretycznie najgroźniejszego rywala miał w 1/16 finału, gdzie mierzył się z Benfiką Lizbona. W kolejnych rundach przeciwnikami zespołu Mikela Artety były jedenastki Olympiakosu Pireus i Slavii Praga. Nie oznacza to jednak, że Kanonierzy bez problemów przebrnęli przez wszystkie rundy.

Obie drużyny do czwartkowego spotkania przystąpią w nienajlepszych humorach, co jest spowodowane ich ostatnimi wynikami na ligowych boiskach. Żółta Łódź Podwodna przegrała ostatnie dwa mecze w La Liga, najpierw ulegając na wyjeździe 1:2 Alaves, a następnie przegrywając 1:2 u siebie z Barceloną. Arsenal w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach zdobył tylko jeden punkt, remisując 1:1 z Fulham i przegrywając 0:1 z Evertonem. Teraz obie jedenastki skupiają się tylko na półfinałowej rywalizacji, bowiem jej wynik będzie miał duży wpływ na ocenę ich sezonu.

Liga Europy: Villarreal – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Pierwsze spotkanie, które rozegrane zostanie w czwartkowy wieczór w Hiszpanii, zapowiada się niezwykle ciekawie. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie transmitowany w polskiej telewizji. Z meczu 1/2 finału Ligi Europy: Villarreal – Roma transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2.

Liga Europy: Villarreal – Arsenal, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Estadio de la Ceramica, będzie również dostępna w internecie. Mecz Villarreal – Arsenal online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Liga Europy: Villarreal – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w pierwszym finałowym spotkaniu nie widzą zdecydowanego faworyta, co ma swoje odzwierciedlenie w oferowanych przez nich kursach.

