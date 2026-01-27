Mecz Świątek: transmisja na żywo. Rybakina – Świątek: gdzie oglądać? (28.01.2026)

Mecz Igi Świątek na żywo: transmisja za darmo
Mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open 2026 można obejrzeć za darmo w serwisie STS TV. Dostęp do transmisji jest bardzo prosty – wystarczy spełnić dwa szybkie warunki:
- załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL,
- postaw dowolny kupon za minimalną kwotę.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Po spełnieniu warunków transmisja w STS TV zostanie automatycznie odblokowana. Mecz Świątek – Rybakina możesz oglądać na komputerze, smartfonie lub tablecie. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut – nawet jeśli spotkanie już się rozpoczęło.
Gdzie oglądać mecz Igi Świątek na żywo?
Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open 2026 rozgrywanego w Melbourne. Spotkanie będzie transmitowane na żywo w telewizji na kanale Eurosport 1 oraz online w serwisach Player i STS TV.
Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie?
Mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną odbędzie się w środę, 28 stycznia 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 01:30 czasu polskiego. Będzie to ćwierćfinał Australian Open, rozgrywany na twardej nawierzchni w Melbourne.
