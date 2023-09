Mecz Świątek dzisiaj: gdzie oglądać? (04.09.2023)

Iga Świątek zmierzy się dzisiaj z Jeleną Ostapenko w meczu o ćwierćfinał US Open. Sprawdź gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj za darmo.

IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek stoi przed dużym wyzwaniem jakim będzie dla niej dzisiejszy mecz 1/8 finału US Open 2023, w którym zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Będzie to czwarty pojedynek obu zawodniczek. Wszystkie trzy dotychczasowy zakończyły się wygranymi Ostapenko. Teraz Świątek będzie chciała wziąć rewanż i zrobić kolejny krok w kierunku obrony tytułu.

Mecz Świątek – Ostapenko rozegrany zostanie w nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 września) i ma rozpocząć się około godziny 3:00 czasu polskiego.

Mecz Świątek: gdzie obejrzeć?

Mecz Świątek – Ostapenko będzie transmitowany także w telewizji. Transmisja dostępna będzie na jednym z kanałów Eurosportu, który posiada prawa do pokazywania US Open w naszym kraju.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek?

Spotkanie 1/8 finału US Open 2023 Świątek – Ostapenko ma rozpocząć się około godziny 3:00 polskiego czasu w nocy z niedzieli na poniedziałek.

