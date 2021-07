Śląsk – Paide: transmisja w TV i online. O której gra Śląsk?

Gdzie obejrzeć mecz Śląsk – Paide? Z meczu Śląsk – Paide: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji i online. O której godzinie mecz Śląsk – Paide? Spotkanie eliminacji Ligi Konferencji odbędzie się we Wrocławiu. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Śląsk – Paide na żywo – w telewizji i online za darmo. Sprawdź, o której jest mecz Śląsk – Paide.

Mecz Śląsk – Paide: gdzie oglądać mecz Euro online?

Gospodarze przystąpią do czwartkowej potyczki w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. Śląsk przystąpi do potyczki z drużyną z Estonii, mając zaliczkę jednej bramki po zwycięstwie przed tygodniem 2:1.

Podopieczni Jacka Magiery rozegrają swoje drugie oficjalne spotkanie w kampanii 2021/2022. Tymczasem Paide jest w środku sezonu. Team Vjateslava Zahovaiko plasuje się aktualnie na trzeciej pozycji w lidze estońskiej.

Kto będzie górą w tym starciu?

Śląsk – Paide, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie eliminacji do Ligi Konferencji we Wrocławiu, będzie dostępne w polskiej telewizji. Ze spotkania Euro 2020: Śląsk – Paide transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Polsat Sport i Super Polsat.

Śląsk – Paide: transmisja online za darmo

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na stadionie Wrocławiu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Śląsk – Paide online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

O której godzinie mecz Śląsk – Paide

Spotkanie w ramach eliminacji Ligi Konferencji: Śląsk – Paide rozegrane zostanie w czwartek (15 lipca). Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

Śląsk – Paide: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem czwartkowego spotkania jest Śląsk, na którego wygraną kursy oscylują w okolicy 1,25.