News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Dzisiejszy mecz Realu Madryt z Atlético Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii rozpocznie się o godzinie 20:00. Spotkanie transmitowane będzie na żywo na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację można obejrzeć także za darmo w internecie za pośrednictwem platformy STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład. Po spełnieniu tych warunków odblokowany zostaje dostęp do wszystkich transmisji w STS TV.

Jak oglądać za darmo w STS TV?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł na co najmniej 24 godziny przed meczem Dostęp do transmisji z meczu zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji „zakłady live” na stronie STS i wybierz interesujące Cię spotkanie

Półfinał Superpucharu Hiszpanii zapowiada się niezwykle emocjonująco. Derby Madrytu w meczu o finał to gwarancja wysokiego poziomu sportowego i ogromnych emocji. Zarówno Atlético, jak i Real Madryt liczą na awans i walkę o pierwsze trofeum w 2026 roku. Finał Superpucharu Hiszpanii odbędzie się w niedzielę.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Atlético Madryt – Real Madryt dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online. Widzowie telewizyjni mogą śledzić spotkanie na kanale Eleven Sports 1. W internecie mecz transmitowany będzie m.in. na platformach elevensports.pl, Canal+ Online oraz STS TV.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja za darmo

Darmowa transmisja meczu Realu Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii dostępna będzie w STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL, zawrzeć dowolny zakład i przejść do sekcji zakładów live, aby uruchomić odtwarzacz transmisji.

