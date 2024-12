News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Realu dzisiaj: transmisja

Real Madryt jeszcze niedawno miał dziewięć punktów straty do prowadzącej w tabeli Barcelony. Dzisiaj stanie przed szansą zbliżenia się do Dumy Katalonii na zaledwie jeden punkt. Potrzebuje do tego zwycięstwa w meczu z Getafe, do którego przystąpi w roli zdecydowanego faworyta.

Mecz Real Madryt – Getafe odbędzie się w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 16:15. W telewizji mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sprots 1 i skomentują go Sebastian Chabiniak i Łukasz Wiśniowski. Darmowa transmisja z dzisiejszego spotkania dostępna będzie z kolei w usłudze STS TV. Odblokowanie dostępu do transmisji wymaga spełnienia jedynie dwóch prostych warunków. – założenia konta w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawienia dowolnego zakładu. Spełniając te warunki będzie mógł obejrzeć mecz Real – Getafe, odnajdując go w sekcji “zakłady live” na stronie STS.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt – Getafe: gdzie obejrzeć?

Dzisiejszy mecz 15. kolejki La Liga będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Drogą internetową mecz można oglądać w usługach STS TV i CANAL+ online. Dostęp do drugiej z nich możesz uzyskać teraz w atrakcyjnej ofercie. Z okazji Black Week miesięczny koszt dostępu do pakietu Super Sport wynosi tylko 59 zł przez pierwsze 3 miesiące. Do tego pakietu można dobrać kanały Eleven Sports. Z oferty możesz skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Bonus 200 zł za wygraną Realu

200 zł dodatkowego bonusu możesz zgarnąć w STS typując wygraną Realu Madryt. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO z tego linku. Nie zapomnij zaakceptować zgód marketingowych, Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł, Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie Realu Madryt jako zwycięzcy meczu z Getafe, Minimalna stawka zakładu to 2 zł, Jeśli Twój kupon okaże się wygrany, otrzymasz dodatkowy bonus o wartości 200 zł.

Real Madryt – Getafe: sonda?

Czy Real Madryt pokona Getafe? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.