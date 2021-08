Leicester City – Manchester City: gdzie oglądać mecz o Tarczę Wspólnoty? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (7 sierpnia) o godzinie 18:15 na Wembley w Londynie. Sprawdź gdzie będzie prowadzona z meczu o Leicester – Man City transmisja w tv i online.

Leicester – Manchester City, gdzie oglądać?

Już za tydzień rusza nowy sezon angielskiej Premier League. W sobotę czeka nas swego rodzaju jego zapowiedź. W meczu o Tarczę Wspólnoty zmierzą się ze sobą drużyny Leicester City i Manchesteru City. Mecz odbędzie się na londyńskim Wembley.

Dla szkoleniowców obu zespołów będzie to okazja do sprawdzenia aktualnej formy swoich zawodników. Z różnych względów w obu drużynach zabraknie jednak kilku podstawowych zawodników, ale mimo to w sobotni wieczór możemy spodziewać się bardzo ciekawego widowiska.

Jak zakończy się sobotnie spotkanie na Wembley? Dowiedź się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Leicester – Man City.

Leicester – Manchester City, transmisja TV

Dzisiejszy mecz o Tarczę Wspólnoty będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Leicester – Man City transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sport 1. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 18:15 skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Leicester – Manchester City, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na londyńskim Wembley, będzie również dostępna w internecie. Mecz Leicester – Man City online na żywo dostępna będzie na stronie internetowej elevensports.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Leicester – Man City?

Mecz Leicester – Man City rozegrany zostanie w sobotę (7 sierpnia). Spotkanie o Tarczę Wspólnoty, które odbędzie się na Wembley, rozpocznie się o godzinie 18:15.

Leicester – Man City, kursy bukmacherskie

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że faworytem do zwycięstwa w sobotnim meczu jest Manchester City. Wskazują na to również kursy oferowane na to spotkanie przez legalnych polskich bukmacherów.

Leicester Manchester City 3.65 3.60 2.00 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 7. sierpnia 2021 16:18 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin