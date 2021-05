Legia – Wisła: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Legia – Wisła Kraków? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (1 maja) o godzinie 15:00. Spotkanie na stadionie imienia Wojska Polskiego odbędzie się w ramach 28. kolejki PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Legia – Wisła.

Legia – Wisła, gdzie oglądać mecz Ekstraklasy

W jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 28. kolejki PKO Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się u siebie z Wisłą Kraków. Choć spotkanie nie ma większej stawki, to pojedynki tych zespołów zawsze elektryzują piłkarską Polskę. Dziś obie jedenastki zmierzą się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.

Legia przystąpi do meczu już pewna zdobycia mistrzowskiego tytułu. Drużyny Czesława Michniewicza na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu ma już wystarczającą przewagę nad swoimi rywalami w walce o tytuł. Z pewnością będzie chciała jednak z dobrej strony zaprezentować się w ostatnich pojedynkach, w tym w meczu z Wisłą.

Wisła do Warszawy jedzie pogrążona w kryzysie, po tym jak w pięciu ostatnich ligowych kolejkach zapisała na swoje konto tylko jeden punkt. To sprawia, że każda zdobycz punktową na Łazienkowskiej będzie traktowana jako niespodzianka. Podopieczni Petera Hyballi choć mają pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, to nie mogą jeszcze spać spokojnie i muszą myśleć o punktowaniu w ostatnich spotkaniach.

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie zakończył się wygraną 2:1 Legii. Jak będzie w niedzielę? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Legia – Wisła. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Legia – Wisła, transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz w Warszawie, podobnie jak wszystkie pozostałe spotkania tej serii, będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 28. kolejki PKO Ekstraklasy: Legia – Wisła transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra HD i TVP Sport. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 15:00 skomentują Bartosz Gleń i Michał Żewłakow (w Canal+) lub Jacek Laskowski (TVP).

Legia – Wisła, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie przy ulicy Łazienkowskiej, będzie również dostępna w internecie. Mecz Legia – Wisła online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS. Mecz będzie dostępny również na internetowej stronie tvpsport.pl

Legia – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w sobotnim meczu zdecydowanie stawiają na podopiecznych Czesława Michniewicza

Legia Warszawa Wisła Kraków 1.65 4.40 6.20 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 1. maja 2021 11:18 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin