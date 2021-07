Legia – Bodo/Glimt: transmisja w TV i online. O której gra Legia?

Legia – Bodo/Glimt: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć dzisiaj mecz Legii? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (14 lipca) o godzinie 20:00. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Legii na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Legii Warszawa.

Mecz Legii dzisiaj, gdzie oglądać

Legia Warszawa powalczy dzisiaj o awans do drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski w rewanżowym meczu pierwszej rundy zmierzą się u siebie z norweskim Bodo/Glimt. Z pierwszego spotkania w Norwegii podopieczni Czesława Michniewicza wrócili z zaliczką w postaci zwycięstwa 3:2.

Legię do zwycięstwa w pierwszym spotkaniu poprowadził nowy napastnik zespołu Mahir Emreli. Azer dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, a jedno trafienie dołożył Luquinhas. Norwedzy odpowiedzieli tylko dwoma golami.

Przed rewanżowym meczem faworytem do awansu jest Legia. Należy jednak pamiętać, że od tego sezonu zniknęła zasada bramek na wyjeździe, co oznacza, że Norwedzy potrzebują tylko jednego gola do wyrównania stanu rywalizacji. Jak zakończy się środowy mecz? Dowiedź się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Legia – Bodo/Glimt.

Mecz Legii dzisiaj, transmisja TV

Dzisiejszy mecz pierwszej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Legia – Bodo/Glimt transmisja na żywo będzie dostępna na kanale TVP Sport. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 20:00 skomentują Mateusz Borek i Kazimerz Węgrzyn.

Bodo/Glimt – Legia, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Norwegii, będzie również dostępna w internecie. Mecz Legia – Bodo/Glimt online na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej TVP Sport – tvpsport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której gra Legia?

Legia Warszawa rozegra w środę (14 lipca) rewanżowe spotkanie pierwszej rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrzów. Jej rywalem będzie mistrz Norwegii – FK Bodo/Glimt. Mez rozegrany zostanie w Warszawie i rozpocznie się o godzinie 20:00.

Legia – Bodo/Glimt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w środowym meczu dają podopiecznym Czesława Michniewcza. Widać to wyraźnie po kursach oferowanych przez nich na ten mecz.

Legia Warszawa Bodo/Glimt 1.82 4.00 4.20 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 14. lipca 2021 13:35 .