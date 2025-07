SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Afonso Sousa

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja

Lech Poznań rozpocznie dzisiaj rywalizację o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W meczu drugiej rundy eliminacyjnej zmierzy się przed własną publicznością z islandzkim Breidablik. Kolejorz przystąpi do tego spotkania poważnie osłabiony, ale pozostaje faworytem do wygranej i awansu do kolejnej rundy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30 i będzie transmitowane zarówno w TV, jak i online.

Mecz Lecha dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja dzisiejszego spotkania Lecha Poznań w eliminacjach do Ligi Mistrzów będzie dostępna na kanale TVP1. Z kolei drogą internetową mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Mecz Lecha: kto wygra?

