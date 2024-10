SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja

Jagiellonia Białystok stanie dzisiaj przed szansą odniesienia drugiego zwycięstwa w Lidze Konferencji. Rywalizację w fazie ligowej mistrzowie Polski rozpoczęli od wyjazdowej wygranej z FC Kopenhaga (2:1). Teraz czeka ich teoretycznie zdecydowanie łatwiejsze zadanie. Na Podlasie przyjedzie bowiem mołdawski Petrocub, który nie ma po swojej stronie żadnych argumentów. Inny wynik niż wygrana Jagiellonii będzie sensacją.

Spotkanie Jagiellonia – Petrocub odbędzie się w czwartek (24 października) o 18:45. Transmisje dostępne będą zarówno w telewizji, jak i online na kanałach Polsatu oraz za pośrednictwem jego usług.

Jagiellonia – Petrocub: gdzie obejrzeć?

Prawami do transmisji Ligi Konferencji w naszym kraje dysponuje stacja Polsat. I to właśnie tylko na jej kanałach będzie można oglądać mecz Jagiellonia – Petrocub. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Z kolei za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go.

