Iga Świątek zmierzy się z Yue Yuan w pierwszym meczu w ramach Australian Open 2026. Sprawdź, gdzie jest dostępna transmisja na żywo i za darmo.

Mecz Igi Świątek dzisiaj na żywo: transmisja za darmo

Dzisiejszy mecz Igi Świątek z Yuan Yue w 1. rundzie Australian Open 2026 można obejrzeć za darmo w serwisie STS TV. Dostęp do transmisji jest bardzo prosty – wystarczy spełnić dwa szybkie warunki:

załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL ,

, postaw dowolny kupon za minimalną kwotę.

Po spełnieniu warunków transmisja w STS TV zostanie automatycznie odblokowana. Mecz Świątek – Yuan Yue możesz oglądać na komputerze, smartfonie lub tablecie. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut – nawet jeśli mecz już się rozpoczął.

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek na żywo?

Iga Świątek zmierzy się z Yuan Yue w meczu 1/64 finału Australian Open 2026 rozgrywanego w Melbourne. Spotkanie będzie transmitowane na żywo w telewizji na kanale Eurosport 1 oraz online w serwisach HBO Max i STS TV.

Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? O której?

Najbliższy mecz Igi Świątek przeciwko Yuan Yue odbędzie się w poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku o godzinie 09:00. Będzie to spotkanie 1. rundy (1/64 finału) Australian Open, rozgrywane na twardej nawierzchni w Melbourne.

