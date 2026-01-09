Iga Świątek zmierzy się z Mayą Joint w kolejnym meczu w ramach United Cup. Sprawdź, gdzie jest dostępna transmisja na żywo i za darmo.

Australian Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Igi Świątek dzisiaj na żywo: transmisja za darmo

Dzisiejszy mecz Igi Świątek z Mayą Joint w fazie play off United Cup można obejrzeć za darmo w serwisie Betclic TV. Dostęp do transmisji jest prosty. Wystarczy spełnić trzy warunki:

załóż konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL ,

, wpłać dowolną kwotę na konto,

wejdź w zakłady live i oglądaj mecz!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Po spełnieniu warunków transmisja w Betclic TV zostanie automatycznie odblokowana. Mecz Świątek – Joint możesz oglądać na komputerze, smartfonie lub tablecie na pełnym ekranie. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut, więc nawet jeśli spotkanie już się zaczęło, wciąż zdążysz.

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek na żywo?

Iga Świątek zmierzy się z Mayą Joint w meczu fazy play off United Cup, rozgrywanym na twardej nawierzchni. Spotkanie będzie transmitowane na żywo w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Transmisja online dostępna będzie w Polsat Box Go oraz za darmo w Betclic TV. Początek meczu zaplanowano na piątek, 9 stycznia, o godzinie 07:30 czasu polskiego.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? O której?

Najbliższy mecz Igi Świątek odbędzie się w piątek, 9 stycznia 2026 roku o godzinie 07:30. Rywalką Polki będzie Maya Joint. Obie zawodniczki rozegrały ze sobą dopiero jedno bezpośrednie spotkanie. W ubiegłym roku lepsza była Świątek, która wygrała 2:0 na turnieju w Seulu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.