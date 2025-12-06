Mecz Betis – Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja za darmo (06.12.2025)

17:02, 6. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Betis w ciekawie zapowiadającym się meczu 15. kolejki La Ligi. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie w TV oraz online.

Robert Lewandowski
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real Betis – FC Barcelona: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Real BetisFC Barcelona w ramach 15. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy możesz obejrzeć za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS po dokonaniu szybkiej rejestracji i następnie postawieniu dowolnego zakładu za 2 złote.

Oglądaj ZA DARMO mecz Betis – Barcelona w STS TV! Użyj kodu GOAL

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Betis – Barcelona:

  1. Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
  2. Następnie postaw dowolny zakład za minimum 2 złote,
  3. Wejdź w zakładkę „zakłady live” i wybierz transmisję Betis – Barcelona.

Po wykonaniu tych kroków transmisja uruchomi się automatycznie. Mecz obejrzysz bez żadnych opłat na komputerze, telefonie lub tablecie. Co ważne, dostęp odblokujesz w kilka minut – nawet jeśli spotkanie już trwa. Wystarczy spełnić kilka powyższych warunków.

Voucher do CANAL+ online od STS

Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, możesz dodatkowo odebrać voucher do CANAL+ online. W ten sposób uzyskać dostęp do usługi na trzy miesiące. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Oglądaj mecze ZA DARMO! Odbierz 3-miesięczny voucher na Canal+

Real Betis – FC Barcelona: gdzie obejrzeć?

Mecz Real Betis – FC Barcelona odbędzie się w sobotę, 6 grudnia 2025 roku o godzinie 18:30. Interesujące spotkanie 15. kolejki La Ligi pokaże w telewizji stacja Eleven Sports 1. Na tym kanale dzisiejsze zawody skomentują Michał Wszołek oraz Sebastian Chabiniak.

Real Betis – FC Barcelona: stream online

Transmisję online z meczu obejrzysz w serwisach oferujących Eleven Sports 1 – m.in. na platformach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Darmowy dostęp zapewnia STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.

Gdzie oglądać za darmo mecz Real Betis – FC Barcelona?

Darmową transmisję zapewnia STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu dowolnego zakładu. W powyższym artykule znajdziesz instrukcję uzyskania dostępu.

Gdzie oglądać w telewizji mecz Real Betis – FC Barcelona?

Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Kiedy odbędzie się mecz Real Betis – FC Barcelona?

Spotkanie odbędzie się już w sobotę, 6 grudnia o godzinie 18:30.

