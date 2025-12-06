FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Betis w ciekawie zapowiadającym się meczu 15. kolejki La Ligi. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie w TV oraz online.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real Betis – FC Barcelona: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Real Betis – FC Barcelona w ramach 15. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy możesz obejrzeć za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS po dokonaniu szybkiej rejestracji i następnie postawieniu dowolnego zakładu za 2 złote.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Betis – Barcelona:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Następnie postaw dowolny zakład za minimum 2 złote, Wejdź w zakładkę „zakłady live” i wybierz transmisję Betis – Barcelona.

Po wykonaniu tych kroków transmisja uruchomi się automatycznie. Mecz obejrzysz bez żadnych opłat na komputerze, telefonie lub tablecie. Co ważne, dostęp odblokujesz w kilka minut – nawet jeśli spotkanie już trwa. Wystarczy spełnić kilka powyższych warunków.

Voucher do CANAL+ online od STS

Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, możesz dodatkowo odebrać voucher do CANAL+ online. W ten sposób uzyskać dostęp do usługi na trzy miesiące. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Real Betis – FC Barcelona: gdzie obejrzeć?

Mecz Real Betis – FC Barcelona odbędzie się w sobotę, 6 grudnia 2025 roku o godzinie 18:30. Interesujące spotkanie 15. kolejki La Ligi pokaże w telewizji stacja Eleven Sports 1. Na tym kanale dzisiejsze zawody skomentują Michał Wszołek oraz Sebastian Chabiniak.

Real Betis – FC Barcelona: stream online

Transmisję online z meczu obejrzysz w serwisach oferujących Eleven Sports 1 – m.in. na platformach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Darmowy dostęp zapewnia STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.

Gdzie oglądać za darmo mecz Real Betis – FC Barcelona? Darmową transmisję zapewnia STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu dowolnego zakładu. W powyższym artykule znajdziesz instrukcję uzyskania dostępu. Gdzie oglądać w telewizji mecz Real Betis – FC Barcelona? Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Real Betis – FC Barcelona? Spotkanie odbędzie się już w sobotę, 6 grudnia o godzinie 18:30.

