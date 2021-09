Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund: transmisja w TV oraz stream online. Mecz 4. kolejki Bundesligi rozegrany zostanie w sobotę (11 września) o godzinie 15:30. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Bundesligi.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund, gdzie oglądać

W jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 4. kolejki Bundesligi, w sobotnie popołudnie Bayer Leverkusen zmierzy się u siebie z Borussią Dortmund. Obie drużyny mają wysokie aspiracje i chciałyby zagrozić Bayernowi Monachium w walce o awans.

Borussia po trzech kolejkach ma na swoim koncie sześć punktów. Bayer, który jak na razie pozostaje niepokonany, zapisał na swoje konto jeden punkt więcej. Przed sobotnim meczem trudno jednak wskazywać zdecydowanego faworyta.

Obie drużyny w ostatnich sezonach dostarczały wiele emocji, choć pięć ostatnich ligowych pojedynków zakończyło się wygranymi gospodarzami. Jak będzie w sobotnie popołudnie? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecze 4. kolejki Bundesligi.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund, transmisja na żywo w TV

Od sezonu 2021/22 wyłącznymi prawami do transmisji meczów Bundesligi dysponuje nowa na polskim rynku platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to, że ze spotkania 4. kolejki Bundesligi: Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund transmisja na żywo w normalnej telewizji nie będzie dostępna. Aby mieć dostęp do transmisji internetowej należy wykupić subskrypcję w cenie 34 złotych.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na BayArena, będzie dostępna w internecie. Mecz Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund online na żywo dostępny będzie na oficjalnej stronie platformy streamingowej Viaplay, ale jego obejrzenie będzie wiązało się z koniecznością wykupienia subskrypcji. Mecze będzie można oglądać również na udostępnionych przez platformę aplikacjach na urządzenia mobilne.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund: transmisja na żywo za darmo

Mecze niemieckiej Bundesligi można oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund stream na żywo jest również dostępny na stronach zakładów bukmacherskich STS i Fortuna.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu jest Borussia Dortmund. Widać to po kursach oferowanych przez nich na ten mecz.

Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 3.15 3.85 2.23 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 10. września 2021 20:42 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin