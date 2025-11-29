Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (29.11.2025)

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
Transmisję meczu FC Barcelona – Deportivo Alaves w ramach La Liga można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Dostęp uzyskasz po założeniu konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł. Po spełnieniu warunków transmisja odblokuje się automatycznie i będzie dostępna na komputerze, smartfonie lub tablecie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?
Aby uruchomić darmowy stream z meczu Barcelona – Alavés w STS TV, wykonaj te proste kroki:
- Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw kupon o wartości minimum 2 zł,
- Przejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję FC Barcelona – Deportivo Alavés.
Mecz Barcelony dzisiaj: na jakim programie?
Mecz Barcelona – Alaves będzie można obejrzeć na żywo w telewizji na kanale CANAL+ Sport. Początek transmisji w sobotę, 29 listopada 2025 o godzinie 16:15.
Mecz Barcelony dzisiaj: stream online
Stream online z meczu Barcelona – Alaves udostępnia platforma Canal+ Online. Alternatywnie spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w STS TV — po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za min. 2 zł.
Dzisiejszy mecz FC Barcelona – Deportivo Alaves odbędzie się w sobotę, 29 listopada 2025 roku o godzinie 16:15.
Spotkanie Barcelona – Alaves można oglądać w TV na CANAL+ Sport, online w Canal+ Online oraz bezpłatnie w STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.