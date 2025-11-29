Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (29.11.2025)

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo ze spotkania Barcelona - Alaves będzie dostępna w TV oraz online. Sprawdź, na jakim programie.

RESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisję meczu FC Barcelona – Deportivo Alaves w ramach La Liga można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Dostęp uzyskasz po założeniu konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł. Po spełnieniu warunków transmisja odblokuje się automatycznie i będzie dostępna na komputerze, smartfonie lub tablecie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?

Aby uruchomić darmowy stream z meczu Barcelona – Alavés w STS TV, wykonaj te proste kroki:

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw kupon o wartości minimum 2 zł, Przejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję FC Barcelona – Deportivo Alavés.

Mecz Barcelony dzisiaj: na jakim programie?

Mecz Barcelona – Alaves będzie można obejrzeć na żywo w telewizji na kanale CANAL+ Sport. Początek transmisji w sobotę, 29 listopada 2025 o godzinie 16:15.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Stream online z meczu Barcelona – Alaves udostępnia platforma Canal+ Online. Alternatywnie spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w STS TV — po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za min. 2 zł.