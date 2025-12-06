Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (06.12.2025)

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo ze spotkania Real Betis - FC Barcelona będzie dostępna w TV oraz online. Sprawdź, na jakim programie zostanie wyemitowany ten pojedynek. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:30.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisję meczu Real Betis – FC Barcelona w ramach 15. kolejki La Ligi możesz obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Dostęp odblokujesz po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 złote. Po spełnieniu tych warunków stream włączy się automatycznie – możesz odpalić go na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?

Aby uruchomić stream ze starcia Betis – Barcelona w STS TV, wykonaj następujące kroki:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Następnie postaw dowolny zakład za minimum 2 złote, Wejdź w zakładkę „zakłady na żywo” i wybierz transmisję Betis – Barcelona.

Mecz Barcelony dzisiaj: na jakim programie w TV?

Mecz pomiędzy Betisem a Barceloną będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 1. W tej stacji zawody skomentują Michał Wszołek oraz Sebastian Chabiniak. Początek transmisji już w tę sobotę, 6 grudnia 2025 roku o godzinie 18:30.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Stream online meczu Betis – Barcelona będzie dostępny w serwisach oferujących kanał Eleven Sports 1, czyli np. na platformach ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Bezpłatną alternatywą jest STS TV – po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za 2 złote.

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć? Spotkanie Betisu z Barceloną będzie dostępne na kanale Eleven Sports 1, w serwisach ElevenSports.pl oraz CANAL+ online, a także bezpłatnie w specjalnej usłudze STS TV. Mecz Barcelony dzisiaj: o której godzinie? Dzisiejszy pojedynek Real Betis – FC Barcelona w ramach 15. serii gier hiszpańskiej ekstraklasy rozpocznie się już w tę sobotę, 6 grudnia 2025 roku o godzinie 18:30.

