Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja spotkania z Racingiem Santander online oraz w TV. Sprawdź, gdzie oglądać Puchar Króla.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

Dzisiejszy mecz Barcelony z Racing Santander w 1/8 finału Pucharu Króla rozpocznie się o godzinie 21:00. Spotkanie transmitowane będzie na żywo na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację można obejrzeć także za darmo w internecie za pośrednictwem platformy STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład. Po spełnieniu tych warunków odblokowany zostaje dostęp do wszystkich transmisji w STS TV.

Jak oglądać za darmo w STS TV?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji z meczu zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji „zakłady live” na stronie STS i wybierz spotkanie Racing Santander – FC Barcelona.

Starcie w 1/8 finału Pucharu Króla zapowiada się niezwykle ciekawie. FC Barcelona walczy o awans do ćwierćfinału rozgrywek i nie może pozwolić sobie na potknięcie z ambitnym zespołem Racing Santander, który przed własną publicznością liczy na sprawienie niespodzianki.

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Racing Santander – FC Barcelona dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online. Widzowie telewizyjni mogą śledzić spotkanie na kanale Eleven Sports 1. W internecie mecz będzie transmitowany m.in. na platformach elevensports.pl, Canal+ Online oraz STS TV.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja za darmo

Darmowa transmisja meczu Barcelony w Pucharze Króla dostępna będzie w STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL, zawrzeć dowolny zakład i przejść do sekcji zakładów live, aby uruchomić odtwarzacz transmisji.

