Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona zmierzy się dzisiaj z Realem Betis w kolejnym ligowym spotkaniu. Duma Katalonii we wtorek pewnie 5:1 pokonała na wyjeździe Real Mallorca. Była to jej pierwsza wygrana po trzech meczach z rzędu bez wygranej. Dla zespołu Hansiego Flicka, do składu którego powinien wrócić Robert Lewandowski, będzie to również okazja do powiększenia przewagi nad Realem Madryt.

Mecz Real Betis – Barcelona rozegrany zostanie w sobotę (7 grudnia) o godzinie 16:15. W telewizji mecz będzie pokazywany na kanale Eleven Sports 1.

Real Betis – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Oprócz transmisji w telewizji (na kanale Eleven Sports 1) oraz w usłudze STS TV, mecz będzie można oglądać za pośrednictwem platformy CANAL+ online. Teraz warto zwrócić uwagę na ofertę, dzięki której za pierwszy miesiąc dostępu do pakietu Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+ zapłacisz tylko 20 zł. Do tego pakietu można dołożyć również paczkę z kanałami Eleven Sports. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

