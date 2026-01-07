Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja
Dzisiejszy mecz Barcelony z Athletikiem Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii rozpocznie się o godzinie 20:00. Spotkanie transmitowane będzie na żywo na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację można obejrzeć także za darmo w internecie za pośrednictwem platformy STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład. Po spełnieniu tych warunków odblokowany zostaje dostęp do wszystkich transmisji w STS TV.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak oglądać za darmo w STS TV?
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł na co najmniej 24 przed meczem
- Dostęp do transmisji z meczu zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji „zakłady live” na stronie STS i wybierz interesujący Ciebie mecz
Półfinałowy pojedynek zapowiada się bardzo interesująco. Barcelona bardzo liczy na awans do finału Superpucharu Hiszpanii i pierwsze trofeum w tym sezonie, jednak Athletic Bilbao również ma ambitne plany i liczy na sprawienie niespodzianki. Final odbędzie się w niedzielę 11 stycznia.
Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć?
Transmisja meczu Barcelona – Athletic Bilbao dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online. Widzowie telewizyjni mogą śledzić spotkanie na kanale Eleven Sports 1. W internecie mecz będzie transmitowany m.in. na platformach elevensports.pl, Canal+ Online oraz STS TV.
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja za darmo
Darmowa transmisja meczu Barcelony w Superpucharze Hiszpanii dostępna będzie w STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL, zawrzeć dowolny zakład i przejść do sekcji zakładów live, aby uruchomić odtwarzacz transmisji.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.