W środe (7 stycznia) FC Barcelona zagra z Athletic Bilbao o awans do finału Superpucharu Hiszpanii. Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Barcelony?

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lewandowski

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

Dzisiejszy mecz Barcelony z Athletikiem Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii rozpocznie się o godzinie 20:00. Spotkanie transmitowane będzie na żywo na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację można obejrzeć także za darmo w internecie za pośrednictwem platformy STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład. Po spełnieniu tych warunków odblokowany zostaje dostęp do wszystkich transmisji w STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać za darmo w STS TV?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł na co najmniej 24 przed meczem Dostęp do transmisji z meczu zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji „zakłady live” na stronie STS i wybierz interesujący Ciebie mecz

Półfinałowy pojedynek zapowiada się bardzo interesująco. Barcelona bardzo liczy na awans do finału Superpucharu Hiszpanii i pierwsze trofeum w tym sezonie, jednak Athletic Bilbao również ma ambitne plany i liczy na sprawienie niespodzianki. Final odbędzie się w niedzielę 11 stycznia.

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Barcelona – Athletic Bilbao dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online. Widzowie telewizyjni mogą śledzić spotkanie na kanale Eleven Sports 1. W internecie mecz będzie transmitowany m.in. na platformach elevensports.pl, Canal+ Online oraz STS TV.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja za darmo

Darmowa transmisja meczu Barcelony w Superpucharze Hiszpanii dostępna będzie w STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL, zawrzeć dowolny zakład i przejść do sekcji zakładów live, aby uruchomić odtwarzacz transmisji.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.