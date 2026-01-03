W sobotę (3 stycznia) FC Barcelona zagra na wyjeździe z Espanyolem. Sprawdź, gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

Zaplanowany na dzisiaj mecz Barcelony z Espanyolem rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie „na żywo” na kanale CANAL+ Sport. Mecz będzie można obejrzeć również za darmo korzystając z platformy STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład. Spełniając te dwa warunki otrzymasz dostęp do wszystkich transmisji na platformie STS TV.

Ten derbowy pojedynek zapowiada się niezwykle ciekawie ze względu na świetną formę gospodarzy w tym sezonie. Ekipa Manolo Gonzaleza włączyła się do walki o europejskie puchary, a Duma Katalonii musi bronić pierwszego miejsca. W ostatnich latach rzadko się zdarzało, aby Espanyol przebywał w TOP 5 na takim etapie sezonu.

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja z meczu Espanyol – Barcelona dostępna będzie zarówno drogą telewizyjną, jak i internetową. W telewizji mecz można oglądać na kanale CANAL+ Sport. Z kolei korzystając z internetu transmisje dostępne będą na platformach STS TV i CANAL+ online.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja za darmo

Transmisja za darmo z dzisiejszego meczu Barcelony będzie dostępna w STS TV. Załóż konto z kodem GOAL, postaw dowolny zakład i przejdź do sekcji zakładów live, aby uruchomić playera.

