Mecz Arsenalu dzisiaj: transmisja na żywo

Arsenal po wyeliminowaniu Realu Madryt rozegra dzisiaj pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów. Podopiecznym Mikela Artety przyjdzie się zmierzyć się z Paris Saint-Germain. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie na Emirates Stadium w Londynie. Mecz nie ma wyraźnego faworyta, choć Kanonierzy na pewno będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska.

Dzisiejszy mecz Arsenalu z PSG rozegrany zostanie o godzinie 21:00. W telewizji transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach CANAL+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport. Za pośrednictwem internetu mecz będzie można oglądać na platformie CANAL+ online oraz na stronie sport.tvp.pl.

