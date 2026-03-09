Maria Sakkari – Iga Świątek: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (09.03.2026)

Maria Sakkari – Iga Świątek: gdzie obejrzeć na żywo?
Iga Świątek o kolejną rundę Indian Wells na kortach twardych powalczy z Marią Sakkari. Greczynka to 34. rakieta świata, z którą Polka przegrała w poprzednim miesiącu w ćwierćfinale turnieju w Dosze 1:2 (6:2, 4:6, 5:7). Teraz powalczą na wcześniejszym etapie, ponieważ już w 1/16 finału.
W poprzedniej rundzie Świątek pokonała amerykankę Kaylę Day 2:0 (6:0, 7:6). Sakkari ma za sobą triumf w meczu z pochodzącą z Austrii Lilli Tagger 2:0 (7:5, 6:0). Zwyciężczyni spotkania zagra w następnej rundzie z lepszą tenisistką z pary Karolina Muchova – Antonia Ruzić.
Maria Sakkari – Iga Świątek: transmisja w TV
Spotkanie Igi Świątek z Marią Sakkari zaplanowano na poniedziałek 9 marca 2026 roku o godzinie 22:30. Transmisja będzie dostępna na żywo na antenie Canal+ Sport 2 oraz w serwisach Canal+ online i STS TV.
Maria Sakkari – Iga Świątek: transmisja za darmo
Mecz Maria Sakkari – Iga Świątek można obejrzeć ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić dwa warunki:
- Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Transmisja z meczu Sakkari – Świątek zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”
Transmisja meczu Sakkari – Świątek w poniedziałek 9 marca 2026 roku będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2, a także w serwisach Canal+ online i STS TV.
Mecz Sakkari – Świątek rozpocznie się o godzinie 22:30 czasu polskiego, w poniedziałek 9 marca 2026 roku.
