Maria Sakkari – Iga Świątek: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (09.03.2026)

Iga Świątek w poniedziałek wieczorem 9 marca 2026 roku zagra drugie spotkanie na Indian Wells. Jej rywalką w 1/16 finału będzie Maria Sakkari. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Maria Sakkari – Iga Świątek: gdzie obejrzeć na żywo?

Iga Świątek o kolejną rundę Indian Wells na kortach twardych powalczy z Marią Sakkari. Greczynka to 34. rakieta świata, z którą Polka przegrała w poprzednim miesiącu w ćwierćfinale turnieju w Dosze 1:2 (6:2, 4:6, 5:7). Teraz powalczą na wcześniejszym etapie, ponieważ już w 1/16 finału.

W poprzedniej rundzie Świątek pokonała amerykankę Kaylę Day 2:0 (6:0, 7:6). Sakkari ma za sobą triumf w meczu z pochodzącą z Austrii Lilli Tagger 2:0 (7:5, 6:0). Zwyciężczyni spotkania zagra w następnej rundzie z lepszą tenisistką z pary Karolina Muchova – Antonia Ruzić.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Maria Sakkari – Iga Świątek: transmisja w TV

Spotkanie Igi Świątek z Marią Sakkari zaplanowano na poniedziałek 9 marca 2026 roku o godzinie 22:30. Transmisja będzie dostępna na żywo na antenie Canal+ Sport 2 oraz w serwisach Canal+ online i STS TV.

Maria Sakkari – Iga Świątek: transmisja za darmo

Mecz Maria Sakkari – Iga Świątek można obejrzeć ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić dwa warunki:

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja z meczu Sakkari – Świątek zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”

Gdzie oglądać mecz Maria Sakkari – Iga Świątek? Transmisja meczu Sakkari – Świątek w poniedziałek 9 marca 2026 roku będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2, a także w serwisach Canal+ online i STS TV. Kiedy zostanie rozegrany mecz Maria Sakkari – Iga Świątek? Mecz Sakkari – Świątek rozpocznie się o godzinie 22:30 czasu polskiego, w poniedziałek 9 marca 2026 roku.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.