Manchester United – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2022)

Manchester United – West Ham United: typy i kursy na mecz Premier League. Na zakończenie rywalizacji w 14. kolejce Czerwone Diabły zmierzą się na Old Trafford w roli faworyta z West Hamem United.

Manchester United – West Ham United, typy i przewidywania

Manchester United może się pochwalić bardzo dobrym bilansem bezpośrednich spotkań z West Hamem. W ostatnich latach Młoty bardzo rzadko były w stanie zatrzymać Czerwone Diabły, nie tylko na ich terenie. W niedzielę faworytem do wygranej będą gospodarze i jeżeli chcą myśleć o odrobieniu kolejnych strat do czołówki, muszą zainkasować komplet punktów. Nasz typ: wygrana Man Utd

Manchester United – West Ham United, sytuacja kadrowa

Największym zmartwieniem dla menedżera Manchesteru United Erika ten Haga jest kontuzja Raphaela Varane’a, który nie będzie mógł już pomóc drużynie przed mistrzostwami świata. Gotowy do gry jest natomiast Harry Maguire, który jest jednym z kandydatów do zastąpienia Francuza w wyjściowym składzie. Do pełnej sprawności wracają również Aaron Wan-Bissaka oraz Anthony Martial. Jest spora szansa, że obaj znajdą się w kadrze meczowej na niedzielny pojedynek.

West Ham United wystąpi osłabiony przede wszystkim brakiem Lucasa Paquety, który nabawił się kontuzji barku podczas meczu z Southampton. Do dyspozycji sztab szkoleniowego Młotów będzie natomiast Craig Dawson.

Manchester United – West Ham United, ostatnie wyniki

Manchester United w ostatnich tygodniach spisywał się ze zmiennym skutkiem w Premier League. Co prawda jest niepokonany od czterech meczów, ale w tym czasie odniósł tylko dwa zwycięstwa. Należy jednak pamiętać, że przed tygodniem zdobył cenny punkt w wyjazdowym meczu z Chelsea, a kilka dni wcześniej pokonał na Old Trafford Tottenham Hotspur. W mijającym tygodniu Czerwone Diabły zapisały również na swoje konto kolejne zwycięstwo w Lidze Europy, pewnie 3:0 ogrywając u siebie Sheriff Tiraspol.

Na europejskich boiskach rywalizują również zawodnicy West Hamu United, którzy w czwartek pokonali u siebie 1:0 Silkeborg. W lidze, podobnie jak Manchester United, grają ze zmiennym skutkiem, ale w ostatni weekend zainkasowali komplet punktów w meczu z Bournemouth (2:0). Wcześniej musieli uznać na Anfield Road wyższość Liverpoolu (0:1). Z sześciu dotychczasowych wyjazdowych spotkań Młoty przywieźli w tym sezonie tylko cztery punkty.

Podstawowym celem Manchesteru United na obecny sezon jest zajęcie miejsca w pierwszej czwórce ligowej tabeli i wywalczenie powrotu do wymarzonej Ligi Mistrzów. Aktualnie Czerwone Diabły mają minimalną stratę do swoich najgroźniejszych rywali i niewykluczone, że wygrana w niedzielnym meczu pozwoli im wskoczyć do pierwszej czwórki.

Manchester United – West Ham United, historia

Obie drużyny w Premier League mierzyłī się do tej pory 52 razy. Bilans tych pojedynków jest bardzo korzystny dla Czerwonych Diabłów, którzy mają na koncie 32 wygrane. Młoty sposób na pokonanie utytułowanego rywala znaleźli tylko siedem razy.

Manchester United wygrał cztery ostatnie ligowe z West Hamem, a w ostatnich 14 meczach pozwolił rywalom na zdobycie tylko trzech punktów. Młoty po raz ostatni w Premier League zwyciężyły w maju 2007 roku dzięki trafieniu Carlosa Teveza.

Manchester United – West Ham United, kursy bukmacherskie

Manchester United do niedzielnego spotkania przystąpi w roli faworyta. Taki wniosek można również wyciągnąć patrząc na kursy oferowane przez nich na ten pojedynek. Kursy na wygraną Czerwonych Diabłów oscylują w okolicy 1.70. Dodatkowo zakład na ten mecz można teraz zabezpieczyć w STS cashbackiem do 100 zł. Aby go uzyskać należy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL.

Manchester United Remis West Ham 1.72 4.00 4.75 1.71 4.00 4.80 1.72 4.00 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2022 12:33 .

Manchester United – West Ham United, prawdopodobieństwo wygranej

Manchester United – West Ham United, kto wygra?

Czerwone Diabły wystąpi w niedzielę w roli faworyta, ale West Ham United z pewnością będzie chciał pokrzyżować im plany. A jak Waszym zdaniem zakończy się pojedynek na Old Trafford?

Manchester United – West Ham United, przewidywane składy

Manchester United – West Ham United, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 14. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem United i West Hamem United rozpocznie się o godzinie 17:15. Transmisja ze spotkania będzie dostępna tylko na platformie streamingowej Viaplay. Mecz skomentują Adrian Olek i Paweł Grabowski.

