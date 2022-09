PressFocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

Manchester United – Real Sociedad: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Czerwone Diabły nieco odbiły się po fatalnym początku sezonu. Na start rozgrywek Ligi Europy czeka ich pojedynek z Baskami z San Sebastian. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Manchester United – Real Sociedad, gdzie oglądać

Po katastrofalnym starcie sezonu, Manchester United podniósł się i zaczął regularnie punktować. Do tego kibice liczą, że Antony z miejsca stanie się jednym z najlepszych skrzydłowych w lidze, zważając na ogromną kwotę, jaką kosztował. Liga Europy to niezbyt prestiżowy puchar dla Czerwonych Diabłów, ale w obecnej sytuacji nie mogą wybrzydzać. Gablota na Old Trafford wymaga zapełnienia.

Rywalem Anglików będzie Real Sociedad. Baskowie zanotowali znaczną porażkę z Barceloną, ale poza tym całkiem dobrze radzą sobie w La Lidze. Txuri-urdin pokładają wielką nadzieją w Umarze Sadiq, który zastąpił Alexandra Isaka. Mecz na Old Trafford będzie dla podopiecznych trenera Alguacila ważnym testem.

Manchester United – Real Sociedad, transmisja na żywo w TV

Liga Europy jest transmitowana wyłącznie za pośrednictwem Viaplay. Meczu Czerwonych Diabłów z Baskami nie zobaczysz zatem w tradycyjnej telewizji.

Manchester United – Real Sociedad, transmisja online

Starcie dostępne będzie za to w platformie streamingowej Viaplay. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę viaplay.pl i wykup abonament.

Manchester United – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Gospodarze są wyraźnym faworytem nadchodzącego pojedynku.

