Manchester United – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (08.09.2022)

Liga Europy wraca już w czwartek. Jeden z faworytów do końcowego triumfu to Manchester United, który na inaugurację podejmie Real Sociedad.

Manchester United – Real Sociedad, typy i przewidywania

Mecz Manchester United – Real Sociedad na papierze wydaje się być atrakcyjnym widowiskiem. Mamy bowiem do czynienia z przedstawicielem Premier League oraz La Ligi. Historia bezpośrednich spotkań nie daje jednak Baskom powodów do optymizmu, ponieważ potrafili oni wywalczyć maksymalnie remis z angielskim gigantem. Czerwone Diabły do czwartkowej konfrontacji przystąpią w mocno rezerwowym składzie, a zmiennicy raczej nie gwarantują bramkostrzelnego widowiska. Spodziewamy się na Old Trafford poniżej 3,5 bramki w meczu.

Manchester United – Real Sociedad, sytuacja kadrowa

Erik ten Hag przy ustalaniu składu musi pominąć Anthony’ego Martiala, który wciąż leczy kontuzje. Z powody problemów zdrowotnych swoich podopiecznych, pełnego komfortu w wyborze składu nie ma też Imanol Alguacil. W jego zespole urazy leczą Mikel Oyarzabal i Martin Merquelanz.

Manchester United – Real Sociedad, ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru United nieustannie szokują swoich kibiców w sezonie 2022/2023. Czerwone Diabły najpierw nieoczekiwanie musieli uznać wyższość Brighton i Brentford, przez co dolne rejony tabeli. Zespół Erika ten Haga później rozprawił się z kandydatem do mistrzostwa Anglii, czyli Liverpoolem. Niedawno sprawił zaś, że Arsenal przegrał po raz pierwszy w bieżącej kampanii. W międzyczasie drużyna z siedzibą na Old Trafford wygrała jeszcze dwa mecze i aktualnie do lidera Premier League traci tylko trzy punkty.

Dość przewidywalnie spisuje się natomiast Real Sociedad. Przed sezonem wiadomo było, że celem ponownie jest awans do europejskich pucharów. Wobec tego Baskowie zgodnie z planem pokonali 1:0 Cadiz i Elche, czyli drużyny wyraźnie słabsze od siebie. Pierwsza porażka nadeszła przeciwko Barcelonie, której Real Sociedad postawił się przez dłuższy czas. Finalnie to rywal sięgnął po pełną pulę. Zespół, którym dowodzi Imanol Alguacil, w minionej serii gier sprawił niespodziankę i zatrzymał faworyzowane Atletico (1:1).

Manchester United – Real Sociedad, historia

Los skojarzył te klubu czterokrotnie. Pierwsze dwie konfrontacje miały miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów w edycji 2013/2014. Wówczas Manchester United wygrał u siebie 1:0, a na wyjeździe zremisował bezbramkowo. Real Sociedad nie odegrał się na angielskim gigancie osiem lat później, w 1/16 finału Ligi Europy. Czerwone Diabły przybyły do San Sebastian i zwyciężyły 4:0. W Anglii nie padł żaden gol.

Manchester United – Real Sociedad, przewidywane składy

Manchester United: Dubravka; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Elanga; Ronaldo

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Elustondo, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Silva; Sadiq, Sorloth

Manchester United – Real Sociedad, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 8 września. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 41-letni Marco Di Bello. Pierwszy gwizdek włoskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.

