PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Leicester: transmisja na żywo oraz stream online. Czerwone Diabły czeka kolejny sezon bez trofeów. Nie oznacza to, że nie mają już celów do osiągnięcia. Takim z pewnością jest zajęcie miejsca w czołowej czwórce i awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Czy ekipę Rangnicka powstrzymają Lisy? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Manchester United – Leicester, gdzie oglądać

To z pewnością nie jest sezon, o jakim marzyli fani Manchesteru United. Transfery Raphaela Varane’a i Cristiano Ronaldo miały pomóc w walce o mistrzostwo. Tymczasem Czerwone Diabły mogą drżeć o miejsce w czołowej czwórce – na ten moment tracą do czwartego Arsenalu cztery punkty, a w dodatku Kanonierzy rozegrali o mecz mniej. Ekipa Ralfa Rangnicka odpadła też ze wszystkich pucharów, więc musi skupić się na Premier League. Brak awansu do najważniejszych rozgrywek europejskich byłby dla takiego zespołu kompromitacją.

Leicester również marzyło o awans do czwórki, ale w tym sezonie obsada jest za mocna. Mimo tego Lisy są w całkiem dobrej dyspozycji. Wygrały trzy z ostatnich czterech meczów w lidze, a w dodatku awansowały do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Z pewnością nie oddadzą Czerwonym Diabłom punktów za darmo.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester United – Leicester.

Manchester United – Leicester, transmisja na żywo w TV

Pojedynek na Old Trafford obejrzysz na Canal+ Sport 2.

Manchester United – Leicester, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również sobotniego starcia w Manchesterze.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Manchester United – Leicester, transmisja online

Mecz dostępny będzie również za pośrednictwem internetu. Musisz jedynie wykupić abonament sportowy na stronie canalplus.com.

Manchester United – Leicester, kursy bukmacherskie

Pomimo tego, że gospodarze zawodzą ostatnio swoich kibiców, pozostają dla bukmacherów wyraźnym faworytem nadchodzącego starcia z Leicester.

