Manchester United – Everton: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.12.2024)

Manchester United – Everton: gdzie oglądać?

Manchester United w niedzielnym meczu podejmie Everton w ramach 13. kolejki Premier League. Pod wodzą Rubena Amorima Czerwone Diabły chcą wrócić na właściwe tory, a ich nowy menedżer będzie szukał drugiego z rzędu zwycięstwa. Man Utd w tym tygodniu ograł Bodo/Glimt (3:2) w Lidze Europy. Wygrane w pięciu z ostatnich sześciu meczów na Old Trafford we wszystkich rozgrywkach pokazują, że domowa twierdza wciąż działa. Mimo to, remis z Ipswich Town (1:1) w Premier League pozostawia pewien niedosyt. Obecne 12. miejsce w tabeli ligowej nie odzwierciedla ambicji klubu. Z kolei ekipa Seana Dyche’a plasuje się obecnie na 15. pozycji i nie wygrała czterech kolejnych meczów w angielskiej lidze. Sprawdź typy na mecz Manchester United – Everton.

Manchester United – Everton: transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Everton w ramach 13. kolejki obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport.

Manchester United – Everton: stream online

Niedzielna rywalizację na Old Trafford będzie dostępna w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay, a także w usłudze Canal+ Online. Teraz możesz uzyskać dostęp w promocyjnej cenie 59 zł/miesiąc z okazji Black Week. Oferta jest dostępna po zarejestrowaniu konta za pośrednictwem naszej strony.

Manchester United – Everton: kto wygra?

Kto wygra spotkanie? Manchester United

Remis

Everton Manchester United

Remis

Everton 0 Votes

Manchester United – Everton: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy jednoznacznie faworyzują Manchester United, oferując kurs w okolicach 1.58 na ich zwycięstwo. Szanse Evertonu są oceniane znacznie niżej, z notowaniami wynoszącymi około 5.40. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Manchester United Everton 1.58 4.30 5.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2024 05:33 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Everton? Spotkanie będzie dostępne w telewizji na antenie Canal+ Sport. Ponadto rywalizację można śledzić w usługach Viaplay oraz Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester United – Everton? Mecz odbędzie się już w niedzielę, 1 grudnia, o godzinie 14:30.



