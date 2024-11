Man Utd – Everton: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2024)

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United Everton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2024 17:04 .

Man Utd – Everton, typy bukmacherskie

Manchester United w 13. kolejce Premier League zagra u siebie z Evertonem. Czerwone Diabły są wyraźnym faworytem tego spotkania, patrząc na kursy bukmacherów.

Według mnie obstawienie wygranej Manchesteru United to rozsądna opcja. Drużyna Rubena Amorima w ostatnim czasie poprawiła swoją grę, a Everton notorycznie rozczarowuje kibiców. Warto również dodać, że Czerwone Diabły wygrały trzy ostatnie mecze na Old Trafford.

Jakub STS 1.58 Wygrana Man Utd Zagraj!

Man Utd – Everton, ostatnie wyniki

Manchester United – 5 ostatnich meczów

Manchester Utd 3 – 2 Bodo/Glimt

Ipswich 1 – 1 Manchester Utd

Manchester Utd 3 – 0 Leicester

Manchester Utd 2 – 0 PAOK

Manchester Utd 1 – 1 Chelsea

Everton – 5 ostatnich meczów

Everton 0 – 0 Brentford

West Ham 0 – 0 Everton

Southampton 1 – 0 Everton

Everton 1 – 1 Fulham

Ipswich 2 – 2 Everton

Man Utd – Everton, historia

Manchester United zdominował spotkania z Evertonem w ostatnich pięciu meczach, wygrywając wszystkie z nich. Oto wszystkie rezultaty:

Manchester Utd 2 – 0 Everton

Everton 0 – 3 Manchester Utd

Manchester Utd 2 – 0 Everton

Manchester Utd 3 – 1 Everton (FAC)

Everton 1 – 2 Manchester Utd

Man Utd – Everton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy bardzo wyraźnie wskazali faworyta. Kurs na Man Utd wynosi około 1.58. Natomiast współczynnik na Everton oscyluje w granicach 5.40. Nieco niżej wyceniono remis, bo tutaj szacunek wynosi mniej więcej 4.10.

W tym miejscu warto dodać, że nasz STS kod bonusowy GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe. Naturalnie można to wykorzystać w przypadku obstawiania Premier League.

Man Utd – Everton, przewidywane składy

Manchester United Rúben Amorim Everton Sean Dyche Manchester United Rúben Amorim 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi 1 Altay Bayindir 7 Mason Mount 9 Rasmus Højlund 11 Joshua Zirkzee 12 Tyrell Malacia 18 Casemiro 21 Antony Matheus dos Santos 23 Luke Shaw 37 Kobbie Mainoo 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 8 Orel Mangala 11 Jack Harrison 12 João Virgínia 14 Beto 15 Jake O’Brien 45 Harrison Armstrong 92 Callum Bates

Kto wygra mecz Man Utd – Eveton? Man Utd

Everton

Będzie remis Man Utd

Everton

Będzie remis 0 Votes

Man Utd – Everton, transmisja

Mecz Man Utd – Everton odbędzie się w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 14:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w internecie za pośrednictwem Viaplay oraz w telewizji na kanale Canal+ Sport.

Oprócz tego spotkanie będzie do obejrzenia za pośrednictwem platformy Canal+ Online. Aktualnie dostęp do pakietu, który umożliwia również oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów, można uzyskać w promocyjnej cenie 59 zł/miesiąc z okazji Black Week. Oferta jest dostępna po zarejestrowaniu konta za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.